Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني يهدّد: "أي مُعتد علينا سيواجه رداً ساحقاً"

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:28
A-
A+
Doc-P-1420917-638943174904805431.webp
Doc-P-1420917-638943174904805431.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مسؤول القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن أمن طهران "خط أحمر"، قائلاً إن "أي معتد سيُواجه رداً ساحقاً وحاسماً ومناسباً".
Advertisement
 
 
وقال الأدميرال، وفق وكالة "إرنا"، إنَّ القوات البحرية الإيرانية "مستعدة للدفاع الشامل عن المصالح الوطنية وعزة وإيران"، مشدداً على أن "القوات المسلحة راهنت، في حرب الـ 12 يوما الأخيرة، على أن أمن هذا الوطن خط أحمر بالنسبة للشعب، وأن أي معتد سيواجه برد ساحق".


وأشار إيراني إلى أن "ذكرى أسبوع الدفاع المقدس ترمز إلى صمود أمة لم تنحنِ أمام الظلم، وضحت بأرواحها دفاعاً عن الدين والوطن والكرامة الإنسانية"، مؤكداً أن "القوات المسلحة الإيرانية ستحافظ على جهوزيتها القتالية وتُعززها للدفاع الشامل عن ثغور الوطن البرية والبحرية والجوية وعن العقيدة". (عربي21)

مواضيع ذات صلة
قائد الجيش الإيراني: على أعدائنا أن يدركوا أن أي اعتداء علينا سيواجه برد سريع وقوي من الجيش والحرس الثوري
lebanon 24
24/09/2025 18:32:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهنا ضربة ساحقة وغير مسبوقة لكبار قادة الحوثيين
lebanon 24
24/09/2025 18:32:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل: أي عقوبات أوروبية ستواجه ردا مناسبا
lebanon 24
24/09/2025 18:32:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية تهديد للأمن الجماعي
lebanon 24
24/09/2025 18:32:26 Lebanon 24 Lebanon 24

المصالح الوطنية

القوات البحرية

شهرام إيراني

الإيرانية

الإيراني

شهرام

الشام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24