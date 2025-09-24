مسؤول إيراني يهدّد: "أي مُعتد علينا سيواجه رداً ساحقاً"

أكد مسؤول في الجيش ، الأدميرال ، أن أمن "خط أحمر"، قائلاً إن "أي معتد سيُواجه رداً ساحقاً وحاسماً ومناسباً".

وقال الأدميرال، وفق وكالة "إرنا"، إنَّ القوات البحرية "مستعدة للدفاع الشامل عن وعزة وإيران"، مشدداً على أن "القوات المسلحة راهنت، في حرب الـ 12 يوما الأخيرة، على أن أمن هذا الوطن خط أحمر بالنسبة للشعب، وأن أي معتد سيواجه برد ساحق".





وأشار إيراني إلى أن "ذكرى أسبوع الدفاع المقدس ترمز إلى صمود أمة لم تنحنِ أمام الظلم، وضحت بأرواحها دفاعاً عن الدين والوطن والكرامة الإنسانية"، مؤكداً أن "القوات المسلحة الإيرانية ستحافظ على جهوزيتها القتالية وتُعززها للدفاع الشامل عن ثغور الوطن البرية والبحرية والجوية وعن العقيدة". (عربي21)