عربي-دولي
التقطتها الأقمار الصناعية.. هذا ما أظهرته صور لغزة
Lebanon 24
24-09-2025
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "
الجزيرة
نت" صور أقمار صناعية أظهرت أن آليات الجيش
الإسرائيلي
طوقت مدينة غزة بالكامل من عدة اتجاهات رئيسية تتركز فيها محاور التوغل، وسط عمليات قصف ونسف مستمرة على مدار الساعة للضغط على مئات الآلاف من السكان المُتبقين في شمال القطاع لدفعهم نحو الجنوب.
وتبين الصور الملتقطة في 18 أيلول الجاري، تمركز آليات الجيش الإسرائيلي في منطقة حي الكرامة
شمال غرب
مدينة غزة، مع توغلها أيضا في
الشمال
الشرقي من المدينة، وتحديدا في منطقة بركة الشيخ
رضوان
وشارع الجلاء، كما توغلت الآليات في منطقة تل الهوا أمس الثلاثاء قرب منطقة الجامعات
جنوب مدينة
غزة.
كذلك، جرى عبر خرائط لشمال
قطاع غزة
تحديد 9 نقاط يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه ثابت حول مدينة غزة منذ أشهر، تقع في المنطقة العازلة التي فرضتها
إسرائيل
.
وبحسب "الجزيرة"، تبدأ هذه النقاط من منطقة بيت لاهيا شمالا مروراً بمعبر إيرز، ثم شرقي
جباليا
وصولاً إلى نقطة أخرى جنوبا باتجاه حي الشجاعية، بينما تتوزع 4 نقاط إضافية شرق حي
الزيتون
ونقاط أخرى بمنطقة نتساريم على طريق
صلاح الدين
.
وكثف الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف والنسف في المحاور التي تتركز فيها هجماته، وأبلغ صحفيون في غزة عن وقوع عشرات عمليات النسف على مدار الأسابيع الماضية وحتى الآن، تركزت في حي الشيخ رضوان والصبرة والزيتون وتل الهوا وهي أحياء تقع في نطاق مدينة غزة.
