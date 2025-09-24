التقطتها الأقمار الصناعية.. هذا ما أظهرته صور لغزة

نشر موقع " نت" صور أقمار صناعية أظهرت أن آليات الجيش طوقت مدينة غزة بالكامل من عدة اتجاهات رئيسية تتركز فيها محاور التوغل، وسط عمليات قصف ونسف مستمرة على مدار الساعة للضغط على مئات الآلاف من السكان المُتبقين في شمال القطاع لدفعهم نحو الجنوب.

وتبين الصور الملتقطة في 18 أيلول الجاري، تمركز آليات الجيش الإسرائيلي في منطقة حي الكرامة مدينة غزة، مع توغلها أيضا في الشرقي من المدينة، وتحديدا في منطقة بركة الشيخ وشارع الجلاء، كما توغلت الآليات في منطقة تل الهوا أمس الثلاثاء قرب منطقة الجامعات غزة.



كذلك، جرى عبر خرائط لشمال تحديد 9 نقاط يتمركز فيها الجيش الإسرائيلي بشكل شبه ثابت حول مدينة غزة منذ أشهر، تقع في المنطقة العازلة التي فرضتها .

وبحسب "الجزيرة"، تبدأ هذه النقاط من منطقة بيت لاهيا شمالا مروراً بمعبر إيرز، ثم شرقي وصولاً إلى نقطة أخرى جنوبا باتجاه حي الشجاعية، بينما تتوزع 4 نقاط إضافية شرق حي ونقاط أخرى بمنطقة نتساريم على طريق .







وكثف الجيش الإسرائيلي من عمليات القصف والنسف في المحاور التي تتركز فيها هجماته، وأبلغ صحفيون في غزة عن وقوع عشرات عمليات النسف على مدار الأسابيع الماضية وحتى الآن، تركزت في حي الشيخ رضوان والصبرة والزيتون وتل الهوا وهي أحياء تقع في نطاق مدينة غزة.