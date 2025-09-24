كيف تفرض إسرائيل واقعاً جديداً في سوريا؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ تُواصل تعزيز وجودها العسكريّ داخل الأراضي ، وأظهرت الصور الفضائية استمرار أعمال البناء في مشروع يعرف باسم "سوفا 53"، وهو حاجز ترابي بارتفاع وعرض خمسة أمتار يمتد بطول يُقدر بـ70 كيلومتراً، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ويقع المشروع بين مواقع عسكرية إسرائيلية شرق خط "برافو" داخل المنطقة المنزوعة السلاح جنوب .



وقال الجيش لـ" "، إنه "أنشأ هذا الحاجز لأغراض دفاعية لمنع محاولات اقتحام الأراضي ، وهو يأتي في إطار مفهوم الدفاع في المنطقة السورية لحماية سكان ".



وفي هذا السياق، أوضح الخبير العسكري ستيوارت راي، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المشروع جزء من تعزيز الحاجز الأمني الممتد على طول خط "ألفا"، لافتاً إلى أن هذا النوع من التحصينات "يوفر حماية إضافية للقوات الإسرائيلية في حال تعرضها لهجوم من الشرق".



لكن ثمن المشروع كان باهظاً على السكان المحليين، إذ أكد المهندس أحمد ذيب مسؤول في في القنيطرة، أن القوات الاسرائيلية اقتلعت نحو 1.86 مليون متر مربع من أشجار الصنوبر المثمر في حرش كودنة، إضافة إلى مئات آلاف الأمتار من غابات السنديان والصنوبر في جباثا الخشب والشحار. كما جرى تحويل ما يقارب ستة آلاف هكتار إلى مناطق محظورة، ما حرم المزارعين والرعاة من مصادر رزقهم.



وفي حزيران الماضي، هدم الجيش الإسرائيلي حياً كاملاً مكوناً من 15 منزلاً في قرية الحميدية لتأمين محيط جديدة. وقال المتضرر محمد سليمان : "أولادي يسألونني كل يوم لماذا لم نعد إلى منزلنا. لم أجرؤ على إخبارهم أن البيت لم يعد له أثر".



كما أشار تقرير "بي بي سي"، إلى أن اسرائيل أنشأت عدة قواعد عسكرية في المنطقة العازلة، منها قاعدة قرص النفل قرب حضر، قاعدة جباثا الخشب، قاعدة الحميدية، وقاعدة العدنانية المطلة على سديّ أم العظام ورويحينة، إضافة إلى نقاط مراقبة في قمة الحرمون وتل أحمر وسد الوحدة. (عربي 21)