تقرير يكشف: ميلانيا ترامب تجاهلت زوجة زيلينسكي!

كشفت شبكة "CNN" الأميركية أن السيدة الأولى في ميلانيا ، تجاهلت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني ، وذلك خلال فاعليات للأمم المتحدة.

Advertisement



واستضافت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في زوجات قادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت عن إطلاق تحالف يركز على رفاهية الأطفال وسلامة .





وظهرت أولينا زيلينسكا خلال اللقاء، التي صفقت بحماسة لدعوة ميلانيا إلى حلول بسيطة لحماية الأطفال. وبحسب "CNN"، فقد كان متوقعاً أن تستغل أولينا المناسبة للقاء ميلانيا وجهاً لوجه من أجل هدف أكثر إلحاحاً، يتعلق بتسليط الضوء على الأزمة في .





لكن ميلانيا غادرت القاعة مباشرة بعد كلمتها القصيرة، دون أن تُلقي التحية على نظيراتها، لتظهر بعد ذلك أولينا زيلينسكا واقفة بصمت قرب المصعد فيما كان يعزف مقطع موسيقي لأغنية "Pink Pony Club".





وقد دفعت أولينا مراراً وتكراراً إلى عقد اجتماع مع السيدة الأولى، وقد تقاسمت الاثنتان شغفهما بتحرير أكثر من 20 ألف طفل أوكراني يزعم أن اختطفوهم خلال الحرب الدموية، وفقا لمارك بيكمان، المستشار الكبير للسيدة الأولى.





وقال بيكمان لبرنامج "فوكس آند فريندز" على قناة " ": "تواصلت السيدة عدة مرات لترتيب لقاء، لكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".