عربي-دولي

تقرير يكشف: ميلانيا ترامب تجاهلت زوجة زيلينسكي!

Lebanon 24
24-09-2025 | 06:55
كشفت شبكة "CNN" الأميركية أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، تجاهلت أولينا زيلينسكا، زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك خلال فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستضافت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في نيويورك زوجات قادة العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعلنت عن إطلاق تحالف يركز على رفاهية الأطفال وسلامة الذكاء الاصطناعي


وظهرت أولينا زيلينسكا خلال اللقاء، التي صفقت بحماسة لدعوة ميلانيا إلى حلول بسيطة لحماية الأطفال. وبحسب "CNN"، فقد كان متوقعاً أن تستغل أولينا المناسبة للقاء ميلانيا وجهاً لوجه من أجل هدف أكثر إلحاحاً، يتعلق بتسليط الضوء على الأزمة في أوكرانيا.

لكن ميلانيا غادرت القاعة مباشرة بعد كلمتها القصيرة، دون أن تُلقي التحية على نظيراتها، لتظهر بعد ذلك أولينا زيلينسكا واقفة بصمت قرب المصعد فيما كان يعزف مقطع موسيقي لأغنية "Pink Pony Club".


وقد دفعت أولينا مراراً وتكراراً إلى عقد اجتماع مع السيدة الأولى، وقد تقاسمت الاثنتان شغفهما بتحرير أكثر من 20 ألف طفل أوكراني يزعم أن الروس اختطفوهم خلال الحرب الدموية، وفقا لمارك بيكمان، المستشار الكبير للسيدة الأولى. 


وقال بيكمان لبرنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": "تواصلت السيدة زيلينسكي عدة مرات لترتيب لقاء، لكن لم يُعقد أي لقاء ثنائي. لا يوجد أي شيء رسمي"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".


وأضاف: "بما أن السيدة الأولى لدينا مهذبة للغاية، فإنها ستقول مرحبا اليوم، ولكن لا يوجد موعد للجلوس أو إجراء محادثة جوهرية؛ ولا يوجد موعد للاجتماع". (إرم نيوز)
