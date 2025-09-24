Advertisement

عربي-دولي

إغلاق معبر الكرامة يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين

24-09-2025 | 07:44
طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع الأردن فوراً.
وأكدت الخارجية "أن إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم".
وأشارت الى "أن إغلاق المعبر يسبب أضرارا إنسانية واقتصادية ضخمة". (سكاي نيوز)
 
