إغلاق معبر الكرامة يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين

طالبت الخارجية بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة مع فوراً.وأكدت الخارجية "أن إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض الجماعية على والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم".وأشارت الى "أن إغلاق المعبر يسبب أضرارا إنسانية واقتصادية ضخمة". (سكاي نيوز)