تقرير دولي يُحذّر: أكثر من 1.8 مليار شخص في خطر

وبحسب التقرير، كانت الفيضانات ثاني أكثر أسباب شيوعاً بعد العواصف، وكانت أكثر المناطق تضرراً منها منطقة فالنسيا ، حيث لقي هناك في نهاية تشرين الأول 2024، أكثر من 220 شخصاً حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.



وقال الباحثون في التقرير، إنّ "الاستعداد الجيّد يُجدي نفعاً قبل هطول الأمطار، وذلك من خلال تجهيز سلاسل الإنذار والملاجئ، وتنظيم المناطق المجاورة وتهيئتها، والتخطيط لاستيعاب المياه".



واقترح الباحثون تحسين أنظمة الإنذار المبكر، ودمج المعارف التقليدية في توقعات الفيضانات، وإنشاء الأراضي الرطبة أو زراعة أشجار المانجروف واستخدامها للحماية من الفيضانات.



ووضع الباحثون أيضاً مؤشراً للمخاطر، والذي أظهر أنه لا توجد دولة في العالم معرضة لعواقب مدمرة لحدث طبيعي بنفس قدر الفلبين، الدولة الجزرية الآسيوية.

وبعد الفلبين، حلت في القائمة وإندونيسيا وكولومبيا والمكسيك وميانمار وموزمبيق وروسيا. (العربية)