عربي-دولي

تقرير دولي يُحذّر: أكثر من 1.8 مليار شخص في خطر

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:00
ذكرت "العربية" أنّ تقريراً دوليّاً معنيّاً بالمخاطر العالمية، حذّر من تزايد مخاطر الفيضانات بسبب تغيّر المناخ والتدخل البشري في النظم الطبيعية، وأشار إلى أنّ العالم شهد العام الماضي 142 كارثة جراء الفيضانات.
وبحسب التقرير، كانت الفيضانات ثاني أكثر أسباب الكوارث شيوعاً بعد العواصف، وكانت أكثر المناطق تضرراً منها منطقة فالنسيا الإسبانية، حيث لقي هناك في نهاية تشرين الأول 2024، أكثر من 220 شخصاً حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.
 
ووفقاً للبيانات، يعيش أكثر من 1.8 مليار شخص حول العالم في مناطق معرضة لخطر الفيضانات بشكل كبير. وأشار التقرير إلى أن عواقب الكوارث الطبيعية تتفاقم بسبب تغير المناخ والتوسع الحضري والتدمير البيئي.
 
وقال الباحثون في التقرير، إنّ "الاستعداد الجيّد يُجدي نفعاً قبل هطول الأمطار، وذلك من خلال تجهيز سلاسل الإنذار والملاجئ، وتنظيم المناطق المجاورة وتهيئتها، والتخطيط لاستيعاب المياه".

واقترح الباحثون تحسين أنظمة الإنذار المبكر، ودمج المعارف التقليدية في توقعات الفيضانات، وإنشاء الأراضي الرطبة أو زراعة أشجار المانجروف واستخدامها للحماية من الفيضانات.

ووضع الباحثون أيضاً مؤشراً للمخاطر، والذي أظهر أنه لا توجد دولة في العالم معرضة لعواقب مدمرة لحدث طبيعي بنفس قدر الفلبين، الدولة الجزرية الآسيوية.
 
وبعد الفلبين، حلت في القائمة الهند وإندونيسيا وكولومبيا والمكسيك وميانمار وموزمبيق وروسيا. (العربية)
