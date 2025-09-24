السرّ كُشِفَ... كيف توقّف السلم الكهربائي بترامب وميلانيا؟

كشفت عن سبب توقف السلم الكهربائي الذي صعد عليه الرئيس الأميركي وزوجته ، عند دخولهما مقر .

Advertisement

وقالت الهيئة الأممية، إنها أنهت تحقيقا استمر ليوم واحد للكشف عن أسباب التوقف الغامض للسلم الكهربائي الذي استخدمه ، الثلاثاء، عند وصوله إلى مقر جمعية الأمم المتحدة.



وقال المتحدث باسم ، ، في مذكرة للصحفيين، أن التحقيق خلص إلى أن مصور من هو المسؤول عن الحادث الذي أثار ضجة واسعة على .

وأوضح دوجاريك، أن السلم المتحرك "توقف بعد أن فعِّلت خاصية الأمان المدمجة في درجات السلم، وهي مصممة لمنع الأشخاص أو الأشياء من أن تسحب أو تحشر داخل مسننات الدرج".



وتابع: "ربما فعّل المصور تلك الوظيفة عن غير قصد". (سكاي نيوز عربية)