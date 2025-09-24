Advertisement

السرّ كُشِفَ... كيف توقّف السلم الكهربائي بترامب وميلانيا؟

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:22
كشفت الأمم المتحدة عن سبب توقف السلم الكهربائي الذي صعد عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، عند دخولهما مقر الجمعية العامة.
Advertisement
 
وقالت الهيئة الأممية، إنها أنهت تحقيقا استمر ليوم واحد للكشف عن أسباب التوقف الغامض للسلم الكهربائي الذي استخدمه ترامب، الثلاثاء، عند وصوله إلى مقر جمعية الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مذكرة للصحفيين، أن التحقيق خلص إلى أن مصور من البيت الأبيض هو المسؤول عن الحادث الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأوضح دوجاريك، أن السلم المتحرك "توقف بعد أن فعِّلت خاصية الأمان المدمجة في درجات السلم، وهي مصممة لمنع الأشخاص أو الأشياء من أن تسحب أو تحشر داخل مسننات الدرج".

وتابع: "ربما فعّل المصور تلك الوظيفة عن غير قصد". (سكاي نيوز عربية)

