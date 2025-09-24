Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا: سنُبقي الضغط على روسيا مرتفعاً حتى ترضخ للتفاوض

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1420967-638943247068867982.jpg
Doc-P-1420967-638943247068867982.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت الحكومة الألمانية "أن الدفاع عن أراضي النيتو يتم بتنسيق كامل مع الحلف ووفق معاييره".
Advertisement
وأشارت الحكومة إلى "أن الاستفزازات والفاشية تقودان إلى طريق مسدود والشخص الوحيد الذي يرفض السلام هو بوتين".
أاضافت: نعمل لإبقاء الضغط الغربي على روسيا مرتفعا وهدفنا عزل روسيا كدولة معتدية ودفعها للتفاوض. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: أميركا قادرة على إجبار روسيا للتفاوض بجدية  (العربية)
lebanon 24
24/09/2025 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الطقس الصيفي مستمر.. حرارة مرتفعة وضباب على المرتفعات
lebanon 24
24/09/2025 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أمن أوروبا أولوية قصوى ولن نرضخ للتهديدات الروسية
lebanon 24
24/09/2025 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أمن القارة الأوروبية هو أولويتنا القصوى ولن نرضخ أمام التهديدات الروسية المتزايدة
lebanon 24
24/09/2025 18:33:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة الألمانية

الوحيد الذي

ألمانيا

الجزيرة

الغربي

روسيا

بوتين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24