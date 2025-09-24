Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في هجوم "أسطول الصمود"

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:06
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الهجوم على أسطول الصمود "إن الهجوم على إيصال المساعدات لغزة تفوق التصور".
وأشار المكتب الى "أن لا بد من تحقيق مستقل في مهاجمة الأسطول".
وأكد "أنه يجب أن تتوقف مثل هذه الاعتداءات فورا".
وأفاد "بأن الهجوم على إيصال المساعدات لغزة يفوق التصور". (الجزيرة)
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

مكتب الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

الجزيرة

جزيرة

