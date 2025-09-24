الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في هجوم "أسطول الصمود"

Advertisement

قال بشأن الهجوم على أسطول الصمود "إن الهجوم على إيصال المساعدات لغزة تفوق التصور".وأشار المكتب الى "أن لا بد من تحقيق مستقل في مهاجمة الأسطول".وأكد "أنه يجب أن تتوقف مثل هذه الاعتداءات فورا".وأفاد "بأن الهجوم على إيصال المساعدات لغزة يفوق التصور". (الجزيرة)