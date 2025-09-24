Advertisement

عربي-دولي

قتلى وجرحى في أميركا... إطلاق نار في مركز إحتجاز لشرطة الهجرة

Lebanon 24
24-09-2025 | 09:37
Doc-P-1420993-638943287968398522.png
Doc-P-1420993-638943287968398522.png photos 0
أفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم، عن وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس.
وأضافت: "لقي مطلق النار حتفه نتيجة جرح تسبب به لنفسه بطلق ناري".

وذكرت قناة "فوكس 4" أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الهجوم. (سكاي نيوز)
 
 
 
كريستي نوم

سكاي نيوز

سكاي نيو

دالاس

فوكس

رالي

