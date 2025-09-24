قتلى وجرحى في أميركا... إطلاق نار في مركز إحتجاز لشرطة الهجرة

Advertisement

أفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي ، عن وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في .وأضافت: "لقي مطلق النار حتفه نتيجة جرح تسبب به لنفسه بطلق ناري".وذكرت قناة " 4" أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الهجوم. (سكاي نيوز)