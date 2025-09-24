ملك إسبانيا من الأمم المتحدة: لا صمت أمام القتل والتجويع في غزة

Advertisement

قال ملك خلال اجتماعات للأمم المتحدة "لا غنى عن في ظل الأزمات الكثيرة الحالية".وأكد "أن تشن "حربا عدوانية" على ".وتابع "أن لا يمكن السكوت عن القتل والتجويع وتشريد مئات الآلاف في غزة". (سكاي نيوز)