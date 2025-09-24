Advertisement

عربي-دولي

ملك إسبانيا من الأمم المتحدة: لا صمت أمام القتل والتجويع في غزة

Lebanon 24
24-09-2025
قال ملك إسبانيا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا غنى عن الأمم المتحدة في ظل الأزمات الكثيرة الحالية".
وأكد "أن روسيا تشن "حربا عدوانية" على أوكرانيا".
وتابع "أن لا يمكن السكوت عن القتل والتجويع وتشريد مئات الآلاف في غزة". (سكاي نيوز)
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
