Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران كانت خيانة جسيمة للدبلوماسية

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:14
A-
A+
Doc-P-1421007-638943311967295790.png
Doc-P-1421007-638943311967295790.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على إيران في حزيران كانت خيانة جسيمة للدبلوماسية.
Advertisement
 
وشدد خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن "إيران لم تسع مطلقا ولن تسعى أبدا إلى بناء قنبلة نووية".
مواضيع ذات صلة
مرقص: استمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة
lebanon 24
24/09/2025 18:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف الطريقة الخفية التي قد تستخدمها إيران لمهاجمة إسرائيل وأميركا
lebanon 24
24/09/2025 18:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: صمت إسرائيل تجاه الهجمات الدبلوماسية عليها غير مقبول ولا يمكن أن يستمر
lebanon 24
24/09/2025 18:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لوزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا: هجمات إسرائيل على قطر تشكل خطرا جسيما على التوصل لاتفاق تفاوضي
lebanon 24
24/09/2025 18:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

الجمعية العامة

مسعود بزشكيان

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:20 | 2025-09-24
11:15 | 2025-09-24
11:00 | 2025-09-24
10:50 | 2025-09-24
10:47 | 2025-09-24
10:30 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24