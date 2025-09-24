إلقاء القبض على طفل نرويجي مشتبه به في تفجير قنبلة يدويّة

ألقت الشرطة في القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، بعد الإشتباه بتورطه في صناعة وتفجيرها في حيّ بيسليت في العاصمة أوسلو.

وتُرجّح الشرطة أنّ الانفجار كان نتيجة "مواجهة بين مجرمين"، مشيرة إلى تورط عدة أشخاص. (العربية)