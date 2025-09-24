Advertisement

إلقاء القبض على طفل نرويجي مشتبه به في تفجير قنبلة يدويّة

24-09-2025 | 10:47
ألقت الشرطة في النرويج القبض على طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، بعد الإشتباه بتورطه في صناعة قنبلة يدوية وتفجيرها في حيّ بيسليت في العاصمة أوسلو.
وتُرجّح الشرطة أنّ الانفجار كان نتيجة "مواجهة بين مجرمين"، مشيرة إلى تورط عدة أشخاص. (العربية)
10:20 | 2025-09-24
