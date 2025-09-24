Advertisement

عن سعي بلاده لصنع قنبلة نووية... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني

24-09-2025 | 11:15
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، "أعلن مجددا أمام هذه الجمعية أن إيران لم ولن تسعى أبداً إلى صنع قنبلة نووية. نحن لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".
واتهم  بزشكبان "الترويكا الأوروبية" بالتحرك لإعادة فرض العقوبات "بإيعاز من الولايات المتحدة الأميركية"، مشدداً على أن بلاده تتمسك بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.



وذكر بزشكيان إن "الأمن لا يتحقق بتغليب لغة القوة"، مشيرا إلى أن "محاولات زرع الفتنة في صفوف الشعب الإيراني باءت بالفشل".



وأشار إلى أن "هناك إبادة جماعية في غزة وانتهاك لسيادة لبنان ومحاولات لتقسيم سوريا".



تأتي تصريحات بزشكيان قبل أيام من انتهاء مهلة مدتها 30 يوما أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 آب الماضي، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران في حال عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. وتنتهي هذه المهلة في 27 أيلول الجاري.


