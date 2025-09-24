عن سعي بلاده لصنع قنبلة نووية... هذا ما أعلنه الرئيس الإيراني

Advertisement

واتهم بزشكبان "الترويكا الأوروبية" بالتحرك لإعادة فرض "بإيعاز من الأميركية"، مشدداً على أن بلاده تتمسك بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.وذكر بزشكيان إن "الأمن لا يتحقق بتغليب لغة القوة"، مشيرا إلى أن "محاولات زرع الفتنة في صفوف الشعب الإيراني باءت بالفشل".وأشار إلى أن "هناك إبادة جماعية في غزة وانتهاك لسيادة ومحاولات لتقسيم ".تأتي تصريحات بزشكيان قبل أيام من انتهاء مهلة مدتها 30 يوما أطلقتها وفرنسا وألمانيا في 28 آب الماضي، لإعادة فرض عقوبات على في حال عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. وتنتهي هذه المهلة في 27 أيلول الجاري.