إطلاق نار يستهدف مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة في أميركا... سقوط قتيل وعدد من الجرحى!

Advertisement

أوضحت شرطة دالاس عبر منصة "إكس" أن المشتبه به، الذي أطلق النار من مبنى مجاور على منشأة "آيس"، فارق الحياة.من جهتها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية وقوع عدد من الضحايا جراء الحادث.وقالت نوم في منشور على حسابها في منصة "إكس" إن "التفاصيل ما زالت ترد لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى".وذكرت قناة "فوكس4" أن المهاجم هو رجل أبيض كان على سطح مبنى وأطلق النار على نفسه عندما اقترب منه عناصر إنفاذ القانون.وشوهدت العشرات من سيارات الشرطة والطوارئ على طول بالقرب من المنشأة.