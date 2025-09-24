Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار يستهدف مركز احتجاز تابع لشرطة الهجرة في أميركا... سقوط قتيل وعدد من الجرحى!

Lebanon 24
24-09-2025 | 11:28
قُتل شخص وأصيب اثنان، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار استهدف مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) في مدينة دالاس، وفق ما أعلن مسؤولون. 
أوضحت شرطة دالاس عبر منصة "إكس" أن المشتبه به، الذي أطلق النار من مبنى مجاور على منشأة "آيس"، فارق الحياة. 


من جهتها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نوم وقوع عدد من الضحايا جراء الحادث.


وقالت نوم في منشور على حسابها في منصة "إكس" إن "التفاصيل ما زالت ترد لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى".


وذكرت قناة "فوكس4" أن المهاجم هو رجل أبيض كان على سطح مبنى وأطلق النار على نفسه عندما اقترب منه عناصر إنفاذ القانون.


وشوهدت العشرات من سيارات الشرطة والطوارئ على طول الطريق السريع بالقرب من المنشأة.
