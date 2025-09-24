Advertisement

"عنصري ومعادٍ للمسلمين"... رئيس بلدية يهاجم ترامب!

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:30
وصف رئيس بلدية لندن، صادق خان، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عنصري ومعادٍ للمسلمين"، وذلك رداً على تصريحات ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لمح فيها إلى أن خان يسعى لتطبيق الشريعة في العاصمة البريطانية.
وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال خان: "أعتقد أن ترامب أظهر مرارا أنه عنصري، متحيز جنسيا، كاره للنساء، ومعاد للمسلمين"، وذلك بعد أن قال ترامب في كلمته بالأمم المتحدة: "انظروا إلى لندن، حيث لديكم رئيس بلدية سيء للغاية... لقد تغيرت كثيرا. إنهم يريدون تطبيق الشريعة، لكن هذا بلد مختلف ولا يمكنهم فعل ذلك".


ويأتي هذا التصعيد امتدادا لخلافات طويلة بين خان، المنتمي لحزب العمال البريطاني، وترامب، تعود إلى عام 2016، عندما انتقد خان تصريحات ترامب بشأن حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، أثناء حملته الرئاسية.
الولايات المتحدة

الجمعية العامة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

البريطانية

حزب العمال

سكاي نيوز

البريطاني

