"عنصري ومعادٍ للمسلمين"... رئيس بلدية يهاجم ترامب!

وصف رئيس بلدية ، ، الرئيس الأميركي بـ"عنصري ومعادٍ للمسلمين"، وذلك رداً على تصريحات أمام للأمم المتحدة، التي لمح فيها إلى أن خان يسعى لتطبيق الشريعة في العاصمة .وفي مقابلة مع شبكة " "، قال خان: "أعتقد أن ترامب أظهر مرارا أنه عنصري، متحيز جنسيا، كاره للنساء، ومعاد للمسلمين"، وذلك بعد أن قال ترامب في كلمته بالأمم المتحدة: "انظروا إلى لندن، حيث لديكم رئيس بلدية سيء للغاية... لقد تغيرت كثيرا. إنهم يريدون تطبيق الشريعة، لكن هذا بلد مختلف ولا يمكنهم فعل ذلك".ويأتي هذا التصعيد امتدادا لخلافات طويلة بين خان، المنتمي لحزب العمال ، وترامب، تعود إلى عام 2016، عندما انتقد خان تصريحات ترامب بشأن حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى ، أثناء حملته الرئاسية.