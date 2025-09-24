الشرع: سوريا تعود اليوم إلى موقعها الصحيح مع كل دول العالم

أشار الرئيس السوري الانتقالي اليوم من على منبر الامم المتحدة، إلى أن هجمات على بلاده تهدد باندلاع أزمات جديدة.

Advertisement





وفي أول خطاب يلقيه رئيس سوري أمام منذ عقود، اعتبر الشرع إن "السياسات تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال ، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي".





وأكّد أنّه أعاد هيكلة المؤسسات المدنية والأمنية ونعمل لحصر السلاح مؤكدًا على أنّ تعود اليوم إلى موقعها الصحيح مع كل دول العالم.