عربي-دولي

الشرع: سوريا تعود اليوم إلى موقعها الصحيح مع كل دول العالم

Lebanon 24
24-09-2025 | 13:50
أشار الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع اليوم من على منبر الامم المتحدة، إلى أن هجمات إسرائيل على بلاده تهدد باندلاع أزمات جديدة.
وفي أول خطاب يلقيه رئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ عقود، اعتبر الشرع  إن "السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا ولشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، ما يعرض المنطقة للدخول في دوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي". 


وأكّد  أنّه أعاد هيكلة المؤسسات المدنية والأمنية ونعمل لحصر السلاح مؤكدًا على أنّ سوريا تعود اليوم إلى موقعها الصحيح مع كل دول العالم.
