Advertisement

عربي-دولي

بطائرتين مسيرتين... الحوثيون يعلنون استهداف هدفين في مدينة إيلات جنوب إسرائيل

Lebanon 24
24-09-2025 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1421116-638943473135904740.png
Doc-P-1421116-638943473135904740.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مواقع إسرائيلية في منطقة إيلات "أم الرشراش" جنوب إسرائيل.
Advertisement


وفي بيان قالت "أنصار الله: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية العملية بطائرتين مسيرتين"، مؤكدا تحقيقها أهدافها بنجاح وفشل المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية في التصدي لها.


وذكر البيان أن "هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة، بعد أن نفذ سلاح الجو المسير عملية أمس الثلاثاء بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع"


ووجهت القوات المسلحة اليمنية تحية إلى "الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة"، مؤكدة استمرارها في دعمهم "بكل القدرات والإمكانيات حتى وقف العدوان ورفع الحصار".
مواضيع ذات صلة
اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه إيلات جنوبي إسرائيل
lebanon 24
25/09/2025 01:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة سقوط المسيّرة الحوثية في إيلات جنوب إسرائيل إلى 22 إصابة (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/09/2025 01:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: شهود عيان يبلغون عن مشاهدة صاروخ اعتراضي في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل
lebanon 24
25/09/2025 01:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن استهداف نقاط قيادة ومواقع إطلاق صواريخ ومستودعات للطائرات المسيّرة بعيدة المدى في أوكرانيا
lebanon 24
25/09/2025 01:57:13 Lebanon 24 Lebanon 24

جماعة أنصار الله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بئر السبع

قطاع غزة

اليمنية

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2025-09-24
16:37 | 2025-09-24
16:29 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
15:36 | 2025-09-24
15:26 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24