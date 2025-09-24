بطائرتين مسيرتين... الحوثيون يعلنون استهداف هدفين في مدينة إيلات جنوب إسرائيل

Advertisement

وفي بيان قالت "أنصار الله: "نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية العملية بطائرتين مسيرتين"، مؤكدا تحقيقها أهدافها بنجاح وفشل المنظومات الاعتراضية في التصدي لها.وذكر البيان أن "هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة، بعد أن نفذ سلاح الجو المسير عملية أمس الثلاثاء بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا للعدو في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع"ووجهت القوات المسلحة اليمنية تحية إلى "الصامدين المجاهدين المرابطين في "، مؤكدة استمرارها في دعمهم "بكل القدرات والإمكانيات حتى وقف العدوان ورفع الحصار".