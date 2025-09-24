Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو بعد سقوط المسيّرة في إيلات: الرد سيكون قاسياً

Lebanon 24
24-09-2025 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1421125-638943497974489536.png
Doc-P-1421125-638943497974489536.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان مساء الأربعاء، إن رئيس الحكومة تحدث مع رئيس بلدية إيلات إيلي لانكري إثر سقوط مسيرة في المدينة، وشدد على أن الرد سيكون قاسيا.
Advertisement


وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء سعى إلى تعزيز موقفه وموقف سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيرة.


وأكد نتنياهو أن أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيقابل بضربة قاسية ومؤلمة للنظام الإرهابي الحوثي كما ثبت في الماضي.
مواضيع ذات صلة
ارتفاع حصيلة سقوط المسيّرة الحوثية في إيلات جنوب إسرائيل إلى 22 إصابة (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع آي 24 الإسرائيلي: ارتفاع عدد المصابين إلى 24 جراء سقوط طائرة مسيّرة في إيلات
lebanon 24
25/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: 23 مصابا بينهم اثنان في حالة خطرة جراء سقوط طائرة مسيّرة في إيلات
lebanon 24
25/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار وتصاعد الدخان في إيلات جنوبي إسرائيل بعد سقوط مسيرة في منطقة سياحية
lebanon 24
25/09/2025 01:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب نتنياهو

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل بن

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2025-09-24
16:37 | 2025-09-24
16:29 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
15:36 | 2025-09-24
14:44 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24