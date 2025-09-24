نتنياهو بعد سقوط المسيّرة في إيلات: الرد سيكون قاسياً

Advertisement

قال مكتب رئيس وزراء ، في بيان مساء الأربعاء، إن رئيس الحكومة تحدث مع رئيس بلدية إيلات لانكري إثر سقوط مسيرة في المدينة، وشدد على أن الرد سيكون قاسيا.وذكر أن رئيس الوزراء سعى إلى تعزيز موقفه وموقف سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيرة.وأكد أن أي هجوم على المدن سيقابل بضربة قاسية ومؤلمة للنظام الإرهابي كما ثبت في الماضي.