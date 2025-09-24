Advertisement

واشنطن تعارض ترشيح روسيا لعضوية مجلس إدارة "إيكاو"

Lebanon 24
24-09-2025 | 16:29
ذكرت وكالة "رويترز" أن وزير النقل الأميركي شون دافي أعلن معارضة الولايات المتحدة لترشيح روسيا لانتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت الوكالة: "قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الولايات المتحدة تعارض ترشيح روسيا لعضوية مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي الذي يضم 36 دولة".


ويأتي هذا الموقف في ظل العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


وعلى سبيل المثال، حظر الاتحاد الأوروبي توريد الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا، وأمر شركات التأجير بإنهاء عقودها مع شركات الطيران الروسية، كما مُنعت خدمات صيانة وتأمين الطائرات، وأغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.
14:44 | 2025-09-24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24