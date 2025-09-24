واشنطن تعارض ترشيح روسيا لعضوية مجلس إدارة "إيكاو"

Advertisement

ذكرت وكالة " " أن وزير النقل الأميركي شون دافي أعلن معارضة لترشيح لانتخابات مجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة.وأضافت الوكالة: "قال وزير النقل الأمريكي شون دافي إن الولايات المتحدة تعارض ترشيح روسيا لعضوية مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي الذي يضم 36 دولة".ويأتي هذا الموقف في ظل الصارمة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في .وعلى سبيل المثال، حظر توريد الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا، وأمر شركات التأجير بإنهاء عقودها مع شركات الطيران الروسية، كما مُنعت خدمات صيانة وتأمين الطائرات، وأغلق الاتحاد والولايات المتحدة وكندا وعدة دول أخرى مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.