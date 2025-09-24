Advertisement

عربي-دولي

مصر تبدأ خطوات تدريب قوات الأمن الفلسطينية وتؤكد دعمها الدولي

Lebanon 24
24-09-2025 | 16:37
A-
A+
Doc-P-1421146-638943542091766836.png
Doc-P-1421146-638943542091766836.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، "ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني".
Advertisement


وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة، شارك مدبولي في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، مشددا على "رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني"، محذرا من "خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها".


وأضاف مدبولي: "إن نجاح أفكار التعامل مع (اليوم التالي) في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على ان يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسرى- المحتجزين الفلسطينيين، فضلا عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية".


وشدد مدبولي "على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، كما ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو اي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل أن تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية".


ورحب مدبولي بأن "يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مسارا لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة".


واختتم مدبولي كلمته قائلا: "مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه سياسيا".
مواضيع ذات صلة
الخارجية السعودية: المملكة تدين استمرار الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين وتؤكد دعمها الكامل للأشقاء في مصر
lebanon 24
25/09/2025 01:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي: المجلس يؤكد دعمه لسيادة قطر وسلامة أراضيها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة
lebanon 24
25/09/2025 01:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي يرفض تكوين قوات الدعم السريع سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالسودان
lebanon 24
25/09/2025 01:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الصومالي: مصر تدرب قواتنا وتقدم دعماً لوجستياً هاماً
lebanon 24
25/09/2025 01:57:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الفلسطينيين

قوات الأمن

الإسرائيلي

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2025-09-24
16:29 | 2025-09-24
16:26 | 2025-09-24
15:36 | 2025-09-24
15:26 | 2025-09-24
14:44 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24