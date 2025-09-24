Advertisement

عربي-دولي

استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا وأوكرانيا

Lebanon 24
24-09-2025 | 17:43
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا بعد لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور الوفدين الرسميين.
