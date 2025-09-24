نتنياهو: أتفق مع ترامب على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب

Advertisement

قال بنيامين نتنياهو إنه يتفق مع الرئيس الأميركي على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة.وقبل مغادرته إلى ، قال نتنياهو: "أهداف الحرب الذي أتفق مع عليها هي إعادة جميع الرهائن وهزيمة وتوسيع دائرة السلام أيضا".وأعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس ترامب قدّمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.وأعرب ويتكوف، في قمة كونكورديا بنيويورك، عن ثقته في تحقيق "نوع من الاختراق" في الأيام المقبلة، لكنه لم يُخض في التفاصيل، بحسب شبكة " إن". (سكاي نيوز عربية)