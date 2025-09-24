Advertisement

عربي-دولي

نتنياهو: أتفق مع ترامب على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:08
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحاجة لاستكمال أهداف الحرب في غزة.
وقبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، قال نتنياهو: "أهداف الحرب الذي أتفق مع ترامب عليها هي إعادة جميع الرهائن وهزيمة حماس وتوسيع دائرة السلام أيضا".

وأعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، الأربعاء، أن إدارة الرئيس ترامب قدّمت خطة سلام مكونة من 21 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة لقادة دول عربية وإسلامية في اجتماع بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وأعرب ويتكوف، في قمة كونكورديا بنيويورك، عن ثقته في تحقيق "نوع من الاختراق" في الأيام المقبلة، لكنه لم يُخض في التفاصيل، بحسب شبكة "سي إن إن". (سكاي نيوز عربية) 
