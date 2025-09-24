على عُمق 80 مترا.. إنقاذ عمال حوصروا داخل منجم ذهب ليومين في كولومبيا

Advertisement

نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية الأربعاء في إخراج 23 عاملا سالمين بعدما علقوا طوال يومين على عُمق 80 مترا داخل منجم للذهب انهار في البلاد.وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم "لا ريليكيا" الواقع على بعد حوالي أربع ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.والعمال الذين حوصروا تحت الأرض منذ مساء الإثنين كانوا طوال هذه الفترة يتلقّون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف.ووفقا لوكالة التعدين، فقد تمكن سبعة عمال من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء. (سكاي نيوز عربية)