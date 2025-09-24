Advertisement

عربي-دولي

على عُمق 80 مترا.. إنقاذ عمال حوصروا داخل منجم ذهب ليومين في كولومبيا

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:13
Doc-P-1421197-638943778728405948.png
Doc-P-1421197-638943778728405948.png photos 0
نجحت فرق الإنقاذ الكولومبية الأربعاء في إخراج 23 عاملا سالمين بعدما علقوا طوال يومين على عُمق 80 مترا داخل منجم للذهب انهار في شمال غرب البلاد.
وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم "لا ريليكيا" الواقع على بعد حوالي أربع ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.

والعمال الذين حوصروا تحت الأرض منذ مساء الإثنين كانوا طوال هذه الفترة يتلقّون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف.

ووفقا لوكالة التعدين، فقد تمكن سبعة عمال من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء. (سكاي نيوز عربية)
فيديو
