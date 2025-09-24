Advertisement

عربي-دولي

خلال عرض عسكري.. صربيا تكشف عن دبابتها الجديدة

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:56
كشفت صربيا خلال العرض العسكري "قوة الوحدة" الذي جرى في بلغراد عن دبابتها الجديدة "M-84AS3".
من حيث الشكل، تختلف الدبابة الجديدة عن نماذج M-84 السابقة، ويبرز فيها بشكل خاص تركيب نظام حماية نشط على هيكلها، يشبه في مظهره نظام 'القبضة الحديدية' المستخدم في الدبابات الإسرائيلية. تعمل هذه الأنظمة على إطلاق شحنات متفجرة تجاه القذائف والصواريخ الموجهة المضادة للدروع قبل أن تصل إلى الدبابة، ما يزيد بشكل كبير من فرص نجاة الطاقم عند تعرض الدبابة لهجمات من هذا النوع.
 
كما أعاد الخبراء تصميم نظام الحماية السلبي للدبابة بشكل كامل. ففي حين كانت دبابات M-84AS2 مزودة بدرع شبكي معدني يغطي حجرة المحرك وناقل الحركة، تأتي النسخة الجديدة مزودة بدرع حماية ديناميكي ممتد على طول جانبي الهيكل، بالإضافة إلى دروع ديناميكية لحماية برج الدبابة، ما يعزز قدرتها على الصمود ضد المقذوفات ذات الشحنة الجوفاء بشكل شامل. 
 
كما تم تجهيز الدبابة بنظام محسّن للتحكم بإطلاق النار، وكاميرات حرارية وأجهزة مراقبة حديثة، إضافة إلى وحدة قتالية يمكن التحكم بها عن بُعد، مزودة برشاش عيار 12.7 ملم. كما احتوت على منظومات حرب إلكترونية قادرة على التشويش على الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات التي يتم التحكم بها عن بُعد.

ويشير الخبراء إلى أن الدبابة الجديدة ستلبي احتياجات الجيش الصربي في دعم قدرات قوات المدرعات، بينما يزعم مطوروها أن قدرات M-84AS3 تقارب قدرات دبابة T-90M الروسية، إلا أنه لا توجد تأكيدات دقيقة حول هذا الأمر حتى الآن. (روسيا اليوم) 
 
 
روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

روسيا

الروس

الصرب

