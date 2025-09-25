القضاء الفرنسي يحسم اليوم قضية ساركوزي بشأن تقاضي ملايين اليورو من القذافي

Advertisement

من المقرر ان يصدر الفرنسي، اليوم الخميس، حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الراحل للمساعدة في تمويل حملته لعام 2007.ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن 7 سنوات ضد الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة .ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها في حقائب سفر.ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية .ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.(سكاي نيوز)