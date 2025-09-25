Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني كبير: تصريحات ويتكوف كاذبة

25-09-2025 | 02:35
اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني ابراهيم عزيزي، أن تلك تصريحات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف بشأن وجود تواصل مع طهران، غير دقيقة.
وقال عزيزي إن "ويتكوف ادعى مرة أخرى أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران، إلا أن هذه التصريحات كاذبة"، وفق تعبيره.
 
كما أكد المسؤول الإيراني الرفيع أن أميركا "غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس. 
 
 
