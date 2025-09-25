28
عربي-دولي
مسؤول إيراني كبير: تصريحات ويتكوف كاذبة
Lebanon 24
25-09-2025
|
02:35
اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في
البرلمان
الايراني
ابراهيم
عزيزي، أن تلك تصريحات
المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي
ستيف ويتكوف
بشأن وجود تواصل مع
طهران
، غير دقيقة.
وقال عزيزي إن "ويتكوف ادعى مرة أخرى أن
الولايات المتحدة
مستعدة للتفاوض مع
إيران
، إلا أن هذه التصريحات كاذبة"، وفق تعبيره.
كما أكد المسؤول
الإيراني
الرفيع أن أميركا "غير مستعدة للتفاوض بعكس تصريحات ويتكوف"، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس.
