عربي-دولي

المنازل اهتزت.. انفجار كبير في بريطانيا وتحذيرات للسكان (صور)

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:50
تعمل شرطة بريطانيا على إجلاء سكان بعض أحياء مدينة سويندون إثر انفجار أعقبه حريق في منطقة صناعية.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية عن الشرطة المحلية أنها تقوم بإخلاء الأحياء المجاورة للمنطقة الصناعية وإغلاق عدة طرق محيطة بعد أن شهدت انفجارا هائلا في أحد المستودعات ضمن المنطقة الصناعية في مدينة سويندون.
 
وتم فرض طوق أمني واسع، وأُغلق طريق كريكليد بين كوينزفيلد وثامسداون درايف.
 
حثّت الشرطة السكان القاطنين بالقرب من المنطقة الصناعية على إغلاق نوافذهم وعدم الاقتراب منها حرصا على سلامتهم. وقد وصل إلى موقع الحادث ما لا يقل عن 10 سيارات إطفاء وآليات متخصصة أخرى.

وأفاد شهود عيان بأنهم شعروا باهتزاز منازلهم لحظة وقوع الانفجار. (روسيا اليوم) 
 
 
 
 
 
