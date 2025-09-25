28
مطارات الدنمارك تحت سيطرة "الدرونز".. الخوف يسيطر على الدول الاوروبية
25-09-2025
03:11
أعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، أن طائرات مسيّرة حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، وذلك بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن.
ويأتي ذلك بعد يومين من تنديد الدنمارك بـ"هجوم" على بناها التحتية عقب تحليق مسيّرات مجهولة المصدر فوق
مطار العاصمة
.
ووقعت حوادث الأسبوع الراهن بعد أحداث مماثلة في
بولندا
ورومانيا، وخرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا، ما يفاقم حدة التوتر في ضوء الاجتياح الروسي المستمر لأوكرانيا.
ورُصدت المسيّرات في الدنمارك فوق مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب)، وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.
وبحسب الشرطة فقد أدّى هذا الخرق، الأربعاء، إلى إغلاق مطار ألبورغ الذي يُعتبر من الأكبر في البلاد بعد كوبنهاغن، وأعيد فتحه بعد ساعات.
وقال كبير مفتشي شرطة شمال يوتلاند، يسبر بويغارد مادسن، في بيان إنّه فيما يتعلّق بما جرى في مطار ألبورغ "لم يكن من الممكن إسقاط الطائرات المسيّرة التي حلقت فوق منطقة واسعة جدا على مدى ساعتين. كذلك فنحن حتى الآن لم نتمكّن من القبض على مشغّليها".
بدورها، قالت شرطة جنوب يوتلاند إنّها "تلقّت بلاغات عدّة ليل الأربعاء عن نشاط لطائرات مسيّرة في مطارات إيسبيرغ وسوندربورغ وسكريدستروب".
