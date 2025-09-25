Advertisement

عربي-دولي

مطارات الدنمارك تحت سيطرة "الدرونز".. الخوف يسيطر على الدول الاوروبية

Lebanon 24
25-09-2025 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1421279-638943919757367607.webp
Doc-P-1421279-638943919757367607.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، أن طائرات مسيّرة حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، وذلك بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن.

ويأتي ذلك بعد يومين من تنديد الدنمارك بـ"هجوم" على بناها التحتية عقب تحليق مسيّرات مجهولة المصدر فوق مطار العاصمة.
Advertisement

ووقعت حوادث الأسبوع الراهن بعد أحداث مماثلة في بولندا ورومانيا، وخرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا، ما يفاقم حدة التوتر في ضوء الاجتياح الروسي المستمر لأوكرانيا.

ورُصدت المسيّرات في الدنمارك فوق مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب)، وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.

وبحسب الشرطة فقد أدّى هذا الخرق، الأربعاء، إلى إغلاق مطار ألبورغ الذي يُعتبر من الأكبر في البلاد بعد كوبنهاغن، وأعيد فتحه بعد ساعات.

وقال كبير مفتشي شرطة شمال يوتلاند، يسبر بويغارد مادسن، في بيان إنّه فيما يتعلّق بما جرى في مطار ألبورغ "لم يكن من الممكن إسقاط الطائرات المسيّرة التي حلقت فوق منطقة واسعة جدا على مدى ساعتين. كذلك فنحن حتى الآن لم نتمكّن من القبض على مشغّليها".

بدورها، قالت شرطة جنوب يوتلاند إنّها "تلقّت بلاغات عدّة ليل الأربعاء عن نشاط لطائرات مسيّرة في مطارات إيسبيرغ وسوندربورغ وسكريدستروب".
مواضيع ذات صلة
إدارة ترامب تضع شرطة واشنطن تحت سيطرة فيدرالية مباشرة
lebanon 24
25/09/2025 12:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع الدنمارك يصف تحليق الطائرات المُسيّرة فوق المطارات بأنه "هجوم منظّم"
lebanon 24
25/09/2025 12:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة "مقلقة"
lebanon 24
25/09/2025 12:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول فلسطيني للحدث: ما يجري في غزة احتلال وليس "سيطرة أمنية"
lebanon 24
25/09/2025 12:09:33 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار العاصمة

أوكرانيا

بولندا

على بن

الروس

رومان

جوي ✊

بولند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:28 | 2025-09-25
04:18 | 2025-09-25
04:15 | 2025-09-25
04:10 | 2025-09-25
04:05 | 2025-09-25
03:50 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24