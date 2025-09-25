اسرائيل تواصل اتهاماتها لمصر.. مزاعم جديدة بشأن تهريب الاسلحة

واصلت بعض ، هجومها على مصر، بسبب ما أسمته ظاهرة "تهريب الأسلحة عبر المسيرات" على الحدود – الإسرائيلية. وزعمت قناة i24NEWS أن واقع التهريب اليومي يشكل أبرز خطر على أمن ، مؤكدة أن الظاهرة "تتفاقم يوميًا وتشكل تهديدا قويا" على إسرائيل.

في حين وصف عسكريون مصريون هذه المزاعم بالأكاذيب، موضحين أن الجهة المنوطة بمتابعة الترتيبات الأمنية هي القوة متعددة الجنسيات.



كما رأوا أن هذه المزاعم هدفها تبرير احتلال ممر فيلادلفي والتغطية على فشل العمليات العسكرية والضغط على مصر.



لا دليل..ولا حطام

وفي هذا الصدد قال اللواء دكتور هشام الحلبي، المحاضر بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية لـ"العربية.نت/الحدث.نت": إن ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح، ولا توجد أدلة على هذه المزاعم، لأن إسقاط طائرات يعني أن يكون هناك حطام لهذه الطائرات. وتسائل قائلاً: "أين هذا الحطام إذن؟".



كما أشار إلى أن الجهة المنوطة بمتابعة الترتيبات الأمنية هي القوة متعددة الجنسيات، التي يتواجد منها جزء منها داخل مصر وآخر داخل إسرائيل. وأردف أنه "وفقاً لما تنص عليه معاهدة السلام، فهذه القوة هي المسؤولة عن متابعة الترتيبات الأمنية". وأضاف أنه "في حال رصد أي مخالفات للترتيبات الأمنية القائمة، كان يتوجب على إسرائيل تقديمها لهذه القوة"



إلى ذلك، أكد أن مصر ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما رأى أن "رواية إسرائيل عن دول 100 طائرة بدون طيار تحمل أسلحة من مصر إلى تل أبيب، غير صحيحة من الناحية القانونية، وإلا كانت إسرائيل تقدمت بشكوى رسمية،". واعتبر أن "هذه الأكاذيب الإسرائيلية تكررت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بهدف الضغط على مصر لأنها وسيط قوي يقف إلى جانب القضية ، وضد مشروع التهجير".

بدوره، أكد اللواء محمد عبدالواحد، المتخصص في شؤون الأمن القومي أن "هذه المزاعم الإسرائيلية أكاذيب متكررة، لكن خطورتها تكمن في أن هناك تركيزا على سيناء، حيث يوجد مخطط إسرائيلي للإيحاء بأنها ليست تحت سيطرة الدولة المصرية على خلاف الحقيقة"

وأشار إلى أن البعد الآخر هو أن "إسرائيل تحاول توظيف هذا الأمر لخدمة مخططاتها، ومنها تبرير احتلالها لمحور فيلادلفيا وإشغال الرأي العام الداخلي للتغطية على فشل العمليات العسكرية، إضافة إلى الضغط على مصر". وتابع قائلا إن "هذه الاتهامات والمزاعم برزت مؤخراً من خلال تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طلب خلالها، من الرئيس الأميركي الضغط على مصر لتخفيف الإنتشار العسكري في سيناء".



كما رأى اللواء عبدالواحد، أن ما تزعمه إسرائيل مردود عليه بأنه "أمر مستحيل بل ومستبعد لوجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تسيطر على 70% من مساحة غزة، ناهيك عن وجود سيطرة جوية كاملة سواء بالأقمار الصناعية أو بالمسيرات، وبالتالي فهي قادرة على رصد أي عمليات تهريب سواء للسلاح أو غيره" .