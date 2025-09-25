Advertisement

عربي-دولي

اسرائيل تواصل اتهاماتها لمصر.. مزاعم جديدة بشأن تهريب الاسلحة

Lebanon 24
25-09-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1421300-638943945456448465.webp
Doc-P-1421300-638943945456448465.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصلت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، هجومها على مصر، بسبب ما أسمته ظاهرة "تهريب الأسلحة عبر المسيرات" على الحدود المصرية – الإسرائيلية. وزعمت قناة i24NEWS أن واقع التهريب اليومي يشكل أبرز خطر على أمن إسرائيل، مؤكدة أن الظاهرة "تتفاقم يوميًا وتشكل تهديدا قويا" على إسرائيل.
Advertisement
في حين وصف عسكريون مصريون هذه المزاعم بالأكاذيب، موضحين أن الجهة المنوطة بمتابعة الترتيبات الأمنية هي القوة متعددة الجنسيات.

كما رأوا أن هذه المزاعم هدفها تبرير احتلال ممر فيلادلفي والتغطية على فشل العمليات العسكرية والضغط على مصر.

لا دليل..ولا حطام
وفي هذا الصدد قال اللواء دكتور هشام الحلبي، المحاضر بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية لـ"العربية.نت/الحدث.نت": إن ما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية غير صحيح، ولا توجد أدلة على هذه المزاعم، لأن إسقاط طائرات يعني أن يكون هناك حطام لهذه الطائرات. وتسائل قائلاً: "أين هذا الحطام إذن؟".

كما أشار إلى أن الجهة المنوطة بمتابعة الترتيبات الأمنية هي القوة متعددة الجنسيات، التي يتواجد منها جزء منها داخل مصر وآخر داخل إسرائيل. وأردف أنه "وفقاً لما تنص عليه معاهدة السلام، فهذه القوة هي المسؤولة عن متابعة الترتيبات الأمنية". وأضاف أنه "في حال رصد أي مخالفات للترتيبات الأمنية القائمة، كان يتوجب على إسرائيل تقديمها لهذه القوة"

إلى ذلك، أكد أن مصر ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. كما رأى أن "رواية إسرائيل عن دول 100 طائرة بدون طيار تحمل أسلحة من مصر إلى تل أبيب، غير صحيحة من الناحية القانونية، وإلا كانت إسرائيل تقدمت بشكوى رسمية،". واعتبر أن "هذه الأكاذيب الإسرائيلية تكررت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بهدف الضغط على مصر لأنها وسيط قوي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وضد مشروع التهجير".
بدوره، أكد اللواء محمد عبدالواحد، المتخصص في شؤون الأمن القومي أن "هذه المزاعم الإسرائيلية أكاذيب متكررة، لكن خطورتها تكمن في أن هناك تركيزا على سيناء، حيث يوجد مخطط إسرائيلي للإيحاء بأنها ليست تحت سيطرة الدولة المصرية على خلاف الحقيقة"
وأشار إلى أن البعد الآخر هو أن "إسرائيل تحاول توظيف هذا الأمر لخدمة مخططاتها، ومنها تبرير احتلالها لمحور فيلادلفيا وإشغال الرأي العام الداخلي الإسرائيلي للتغطية على فشل العمليات العسكرية، إضافة إلى الضغط على مصر". وتابع قائلا إن "هذه الاتهامات والمزاعم برزت مؤخراً من خلال تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي طلب خلالها، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتخفيف الإنتشار العسكري في سيناء".

كما رأى اللواء عبدالواحد، أن ما تزعمه إسرائيل مردود عليه بأنه "أمر مستحيل بل ومستبعد لوجود 3 فرق عسكرية إسرائيلية تسيطر على 70% من مساحة غزة، ناهيك عن وجود سيطرة جوية كاملة سواء بالأقمار الصناعية أو بالمسيرات، وبالتالي فهي قادرة على رصد أي عمليات تهريب سواء للسلاح أو غيره" .
مواضيع ذات صلة
الغارديان: مايكروسوفت أطلقت تحقيقاً عاجلاً في مزاعم بأن إسرائيل استخدمت تكنولوجيا الشركة لمراقبة الفلسطينيين
lebanon 24
25/09/2025 12:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: ترامب دعا قادة السعودية ومصر وقطر والأردن والإمارات إلى جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع
lebanon 24
25/09/2025 12:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل توجه لائحة اتهام جديدة بتهمة التجسس لصالح إيران
lebanon 24
25/09/2025 12:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: الحرب مع إيران أوقفت محورها وقطعت تهريب الأسلحة إلى لبنان عبر العراق وسوريا
lebanon 24
25/09/2025 12:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

إسرائيل

المصرية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:28 | 2025-09-25
04:18 | 2025-09-25
04:15 | 2025-09-25
04:10 | 2025-09-25
04:05 | 2025-09-25
03:28 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24