عربي-دولي

خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.. طائرة نتنياهو تتخذ مسارا نادرا

Lebanon 24
25-09-2025 | 04:15
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت عبور أجواء الدول الأوروبية باستثناء اليونان وإيطاليا خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مسار رحلة طائرة نتنياهو "جناح صهيون" غير مألوف، مشيرة إلى أنها اتخذت أقصى مسار جنوبي ممكن، مع أقل قدر من عبور أجواء الدول الأوروبية.

ونوهت إلى أنه حتى الآن، لم تعبر الطائرة الإسرائيلية سوى المجال الجوي لليونان وإيطاليا، وهي الآن في طريقها إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق. (روسيا اليوم)
