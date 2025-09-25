خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.. طائرة نتنياهو تتخذ مسارا نادرا

أعلنت هيئة البث أن طائرة رئيس الوزراء تجنبت عبور أجواء الدول الأوروبية باستثناء وإيطاليا خلال رحلتها إلى .

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مسار رحلة طائرة "جناح صهيون" غير مألوف، مشيرة إلى أنها اتخذت أقصى مسار جنوبي ممكن، مع أقل قدر من عبور أجواء الدول الأوروبية.



ونوهت إلى أنه حتى الآن، لم تعبر الطائرة الإسرائيلية سوى المجال الجوي لليونان وإيطاليا، وهي الآن في طريقها إلى المحيط عبر مضيق جبل طارق. (روسيا اليوم)