عربي-دولي
خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة.. طائرة نتنياهو تتخذ مسارا نادرا
Lebanon 24
25-09-2025
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت هيئة البث
الإسرائيلية
أن طائرة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
تجنبت عبور أجواء الدول الأوروبية باستثناء
اليونان
وإيطاليا خلال رحلتها إلى
الولايات المتحدة
.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مسار رحلة طائرة
نتنياهو
"جناح صهيون" غير مألوف، مشيرة إلى أنها اتخذت أقصى مسار جنوبي ممكن، مع أقل قدر من عبور أجواء الدول الأوروبية.
ونوهت إلى أنه حتى الآن، لم تعبر الطائرة الإسرائيلية سوى المجال الجوي لليونان وإيطاليا، وهي الآن في طريقها إلى المحيط
الأطلسي
عبر مضيق جبل طارق. (روسيا اليوم)
حادثة غريبة على متن طائرة.. لهذا السبب هبطت بشكل اضطراري
Lebanon 24
حادثة غريبة على متن طائرة.. لهذا السبب هبطت بشكل اضطراري
04:28 | 2025-09-25
25/09/2025 04:28:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال اقتحام بلدة.. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
Lebanon 24
خلال اقتحام بلدة.. استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة
04:18 | 2025-09-25
25/09/2025 04:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تغير موقف ترامب تجاه أوكرانيا؟
Lebanon 24
كيف تغير موقف ترامب تجاه أوكرانيا؟
04:10 | 2025-09-25
25/09/2025 04:10:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن اعتقاله.. الداخلية السورية تكشف تفاصيل توقيف ناشط حقوقي
Lebanon 24
بعد أنباء عن اعتقاله.. الداخلية السورية تكشف تفاصيل توقيف ناشط حقوقي
04:05 | 2025-09-25
25/09/2025 04:05:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اسرائيل تواصل اتهاماتها لمصر.. مزاعم جديدة بشأن تهريب الاسلحة
Lebanon 24
اسرائيل تواصل اتهاماتها لمصر.. مزاعم جديدة بشأن تهريب الاسلحة
03:50 | 2025-09-25
25/09/2025 03:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
