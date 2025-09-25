ساركوزي وقضية التمويل الليبي.. القضاء الفرنسي يقول كلمته الأخيرة

Advertisement

أدان الفرنسي، يوم الخميس، الأسبق بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل ، فيما تمت تبرئته من تهم أخرى.وذكرت وكالة أن المحكمة قضت بإدانة بتهمة التآمر، بينما برأته من تهم تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة. وأوضح موقع بي إف أن الإدانة شملت فترة ما بين عامي 2005 و2007، حين سمح ساركوزي لمقربين منه بالتحرك للحصول على دعم مالي من نظام العقيد الليبي الراحل .رئيسة المحكمة أكدت أنه "لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي عام 2007"، لكن التآمر على طلب الدعم المالي من كان قائماً.ساركوزي، الذي تولى رئاسة بين 2007 و2012، ما يزال بإمكانه على الحكم.يُذكر أن الرئيس الأسبق يواجه سلسلة من المعارك القضائية منذ مغادرته قصر الإليزيه، بينها إدانة بالفساد واستغلال النفوذ العام الماضي، وأخرى بتمويل غير قانوني لحملة انتخابية في 2012. ورغم ذلك، ما يزال شخصية مؤثرة في السياسة ، على الرغم من تجريده من وسام في حزيران الماضي.