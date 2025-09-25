29
عربي-دولي
ساركوزي وقضية التمويل الليبي.. القضاء الفرنسي يقول كلمته الأخيرة
Lebanon 24
25-09-2025
|
05:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان
القضاء
الفرنسي، يوم الخميس،
الرئيس الفرنسي
الأسبق
نيكولا ساركوزي
بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل
الليبي
، فيما تمت تبرئته من تهم أخرى.
وذكرت وكالة
رويترز
أن المحكمة قضت بإدانة
ساركوزي
بتهمة التآمر، بينما برأته من تهم تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة. وأوضح موقع بي إف
إم تي في
أن الإدانة شملت فترة ما بين عامي 2005 و2007، حين سمح ساركوزي لمقربين منه بالتحرك للحصول على دعم مالي من نظام العقيد الليبي الراحل
معمر القذافي
.
رئيسة المحكمة أكدت أنه "لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي عام 2007"، لكن التآمر على طلب الدعم المالي من
ليبيا
كان قائماً.
ساركوزي، الذي تولى رئاسة
فرنسا
بين 2007 و2012، ما يزال بإمكانه
الاستئناف
على الحكم.
يُذكر أن الرئيس الأسبق يواجه سلسلة من المعارك القضائية منذ مغادرته قصر الإليزيه، بينها إدانة بالفساد واستغلال النفوذ العام الماضي، وأخرى بتمويل غير قانوني لحملة انتخابية في 2012. ورغم ذلك، ما يزال شخصية مؤثرة في السياسة
الفرنسية
، على الرغم من تجريده من وسام
جوقة الشرف
في حزيران الماضي.
(سكاي نيوز)
