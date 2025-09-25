بعد تدهور علاقاته مع ماسك.. رؤساء Meta وOpenAI يحاولون التقرب من ترامب

Advertisement

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن رئيس شركة Meta ورئيس شركة OpenAI سعيا للتقرب من منذ أن تدهورت علاقاته مع .وجاء في تقرير الصحيفة: "قربهما من الرئيس الأمريكي كان نتيجة تخطيط دقيق من قبل قيادات Meta وOpenAI… لقد سعوا للتقارب مع بعد أن تدهورت علاقاته مع إيلون هذا الصيف".وأضافت الصحيفة أن وألتمان تواصلا بشكل غير معلن مع طلبا للدعم من أجل توسيع الفرص التجارية.وللمرة الأولى منذ اندلاع الخلاف بينهما، شوهد قطب الأعمال إيلون ماسك يتبادل الحديث مع في المقصورة الرئاسية خلال حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك.وأظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل ماسك جالسا لفترة وجيزة بجانب ترامب، ويتحدث معه ثم يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.