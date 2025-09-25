Advertisement

عربي-دولي

بعد تدهور علاقاته مع ماسك.. رؤساء Meta وOpenAI يحاولون التقرب من ترامب

Lebanon 24
25-09-2025 | 05:40
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن رئيس شركة Meta مارك زوكربيرغ ورئيس شركة OpenAI سام ألتمان سعيا للتقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن تدهورت علاقاته مع إيلون ماسك.
وجاء في تقرير الصحيفة: "قربهما من الرئيس الأمريكي كان نتيجة تخطيط دقيق من قبل قيادات Meta وOpenAI… لقد سعوا للتقارب مع ترامب بعد أن تدهورت علاقاته مع إيلون ماسك هذا الصيف".

وأضافت الصحيفة أن زوكربيرغ وألتمان تواصلا بشكل غير معلن مع البيت الأبيض طلبا للدعم من أجل توسيع الفرص التجارية.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الخلاف بينهما، شوهد قطب الأعمال إيلون ماسك يتبادل الحديث مع الرئيس دونالد ترامب في المقصورة الرئاسية خلال حفل تأبين الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وأظهرت لقطات حية مباشرة من الحفل ماسك جالسا لفترة وجيزة بجانب ترامب، ويتحدث معه ثم يصافحه ويغادر مقر الاحتفال.

كما شوهد ماسك أيضا وهو يتحدث مع سياسيين جمهوريين ويلوح للحشود المشاركة في حفل التأبين.
