لوقف حرب غزة.. هذا ما حاول أحد الفلسطينيين القيام به

وزعمت أن عزام خطط لاختطاف جندي بهدف استخدامه كورقة مساومة لإجبار حكومة على وقف القتال في غزة، مشيرةً إلى أنه تابع مواقع وحسابات مرتبطة بحركة وشارك في نقاشات على قناة " القسام" عبر "تيليغرام". كما تدرب على لعبة "البينت بول" والرماية بالذخيرة الحية لتعزيز جاهزيته.وأضافت اللائحة أن عزام حاول الحصول على أسلحة وملابس تكتيكية وجهاز اتصال لاسلكي، كما بحث عن فتوى شرعية تبرر عملية الخطف، وسعى لتجنيد شركاء آخرين في خطته، وفق الرواية الإسرائيلية.ووجهت المحكمة لعزام تهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي، والخطف بغرض القتل أو الابتزاز.