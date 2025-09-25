Advertisement

عربي-دولي

لوقف حرب غزة.. هذا ما حاول أحد الفلسطينيين القيام به

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1421371-638944047317368905.png
Doc-P-1421371-638944047317368905.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح الخميس، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية ضد أمين حسن عبد القادر عزام (22 عامًا) من مدينة الطيبة، بتهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي يتمثل في خطف جندي إسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
Advertisement

وزعمت النيابة أن عزام خطط لاختطاف جندي بهدف استخدامه كورقة مساومة لإجبار حكومة إسرائيل على وقف القتال في غزة، مشيرةً إلى أنه تابع مواقع وحسابات مرتبطة بحركة حماس وشارك في نقاشات على قناة "كتائب القسام" عبر "تيليغرام". كما تدرب على لعبة "البينت بول" والرماية بالذخيرة الحية لتعزيز جاهزيته.

وأضافت اللائحة أن عزام حاول الحصول على أسلحة وملابس تكتيكية وجهاز اتصال لاسلكي، كما بحث عن فتوى شرعية تبرر عملية الخطف، وسعى لتجنيد شركاء آخرين في خطته، وفق الرواية الإسرائيلية.

ووجهت المحكمة لعزام تهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي، والخطف بغرض القتل أو الابتزاز.
مواضيع ذات صلة
الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو قمة الدوحة لوقف حرب الإبادة في غزة
lebanon 24
25/09/2025 14:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لوقف حرب أوكرانيا.. هذا ما تطالب به واشنطن من ضمانات
lebanon 24
25/09/2025 14:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تكشف شروطها لوقف الحرب على غزة والسلام مع الفلسطينيين!
lebanon 24
25/09/2025 14:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني مصري لـ الحدث: بروتوكول دخول الفلسطينيين المعمول به سابقا ما زال ساريا ولا تغييرات
lebanon 24
25/09/2025 14:50:02 Lebanon 24 Lebanon 24

يديعوت أحرونوت

النيابة العامة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

النيابة

الطيبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:43 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2025-09-25
07:00 | 2025-09-25
06:47 | 2025-09-25
05:43 | 2025-09-25
05:40 | 2025-09-25
05:30 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24