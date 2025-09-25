29
عربي-دولي
لوقف حرب غزة.. هذا ما حاول أحد الفلسطينيين القيام به
Lebanon 24
25-09-2025
|
06:41
قدمت
النيابة العامة
الإسرائيلية
، صباح الخميس، لائحة اتهام أمام المحكمة المركزية ضد أمين حسن عبد
القادر
عزام (22 عامًا) من مدينة
الطيبة
، بتهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي يتمثل في خطف جندي إسرائيلي، بحسب صحيفة "
يديعوت أحرونوت
".
وزعمت
النيابة
أن عزام خطط لاختطاف جندي بهدف استخدامه كورقة مساومة لإجبار حكومة
إسرائيل
على وقف القتال في غزة، مشيرةً إلى أنه تابع مواقع وحسابات مرتبطة بحركة
حماس
وشارك في نقاشات على قناة "
كتائب
القسام" عبر "تيليغرام". كما تدرب على لعبة "البينت بول" والرماية بالذخيرة الحية لتعزيز جاهزيته.
وأضافت اللائحة أن عزام حاول الحصول على أسلحة وملابس تكتيكية وجهاز اتصال لاسلكي، كما بحث عن فتوى شرعية تبرر عملية الخطف، وسعى لتجنيد شركاء آخرين في خطته، وفق الرواية الإسرائيلية.
ووجهت المحكمة لعزام تهمة التحضير لارتكاب عمل إرهابي، والخطف بغرض القتل أو الابتزاز.
