عربي-دولي

إزالة تمثال لترامب في واشنطن.. ما قصته؟

Lebanon 24
25-09-2025 | 08:21
أزالت السلطات الأميركية تمثالًا برونزيًا مثيرًا للجدل يجسّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والممول الراحل جيفري إبستين وهما يمسكان بأيدي بعضهما ويرفعان كعبيهما، بعد عرضه سرًا في ناشيونال مول بالعاصمة واشنطن.
العمل الفني، الذي حمل عنوان "أفضل صديقين للأبد"، نُصب يوم الثلاثاء وضمّ تمثالين بالحجم الطبيعي على قواعد بيضاء مع ابتسامات متبادلة بين ترامب وإبستين في مشهد يشبه الرقص. وأعلنت مجموعة تُدعى "المصافحة السرية" مسؤوليتها عن التمثال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأميركية إن التمثال أُزيل لأنه لم يتوافق مع التصريح الصادر، فيما أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شرطة المتنزهات وهي تنقل القطعة على شاحنة قبل شروق الشمس الأربعاء.

يأتي هذا العمل ضمن سلسلة محاولات فنية لإحراج ترامب بسبب صداقته السابقة مع إبستين، حيث سبق أن عُرضت صور لهما في مواقع عامة، فيما يؤكد ترامب أنه كان يعرف إبستين اجتماعيًا لكنه كان على خلاف معه قبل وفاته في السجن عام 2019.
