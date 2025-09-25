إزالة تمثال لترامب في واشنطن.. ما قصته؟

Advertisement

أزالت السلطات الأميركية تمثالًا برونزيًا مثيرًا للجدل يجسّد الرئيس الأميركي والممول الراحل إبستين وهما يمسكان بأيدي بعضهما ويرفعان كعبيهما، بعد عرضه سرًا في بالعاصمة .العمل الفني، الذي حمل عنوان "أفضل صديقين للأبد"، نُصب يوم الثلاثاء وضمّ تمثالين بالحجم الطبيعي على قواعد بيضاء مع ابتسامات متبادلة بين وإبستين في مشهد يشبه الرقص. وأعلنت مجموعة تُدعى "المصافحة السرية" مسؤوليتها عن التمثال.وقالت المتحدثة باسم الأميركية إن التمثال أُزيل لأنه لم يتوافق مع التصريح الصادر، فيما أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي شرطة المتنزهات وهي تنقل القطعة على شاحنة قبل الأربعاء.يأتي هذا العمل ضمن سلسلة محاولات فنية لإحراج ترامب بسبب صداقته السابقة مع إبستين، حيث سبق أن عُرضت صور لهما في مواقع عامة، فيما يؤكد ترامب أنه كان يعرف إبستين اجتماعيًا لكنه كان على خلاف معه قبل وفاته في السجن عام 2019.