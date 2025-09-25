انفجارات عنيفة تهز صنعاء

Advertisement

دوّت انفجارات قوية في العاصمة ، حيث أعلن الجيش عن استهدافه جهاز الأمن والمخابرات والجيش الحوثييْن في صنعاء ومقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية.وأعلن الإسرائيلي عن توجيه الجيش الإسرائيلي ضربة ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.وقال : "لقد وجهنا الآن ضربة قوية ضد أهداف إرهابية عديدة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في صنعاء، في إطار عملية طردٍ عابر".وأضاف: "كما وعدتُ بالأمس: مَن يضرّنا سيُضرَب سبع مرّات".وذكر الإعلام الاسرائيلي أن الجيش "شنّ هجمات على عدة معسكرات عسكرية، من بينها معسكر القيادة العامة للحوثيين، وقد قُتل عشرات الحوثيين، ودُمّرت مخازن الطائرات المُسيرة والأسلحة والمعدات العسكرية".وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: ‏شنت عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية قبل قليل غارات استهدفت أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والجيش الحوثييْن في . من بين الاهداف المستهدفة مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام إلى جانب العسكري ومعسكرات تم رصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الحوثي.".أضاف البيان:" جاءت في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي ضد والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض -أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".