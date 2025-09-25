Advertisement

انفجارات عنيفة تهز صنعاء

25-09-2025 | 09:56
Doc-P-1421449-638944163427074220.png
دوّت انفجارات قوية في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه جهاز الأمن والمخابرات والجيش الحوثييْن في صنعاء ومقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن توجيه الجيش الإسرائيلي ضربة ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وقال كاتس: "لقد وجهنا الآن ضربة قوية ضد أهداف إرهابية عديدة لتنظيم الحوثيين الإرهابي في صنعاء، في إطار عملية طردٍ عابر".

وأضاف: "كما وعدتُ بالأمس: مَن يضرّنا سيُضرَب سبع مرّات".

وذكر الإعلام الاسرائيلي أن الجيش "شنّ هجمات على عدة معسكرات عسكرية، من بينها معسكر القيادة العامة للحوثيين، وقد قُتل عشرات الحوثيين، ودُمّرت مخازن الطائرات المُسيرة والأسلحة والمعدات العسكرية".

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: ‏شنت عشرات الطائرات الحربية والقطع الجوية قبل قليل غارات استهدفت أهدافا تابعة لجهاز الأمن والمخابرات والجيش الحوثييْن في منطقة صنعاء. من بين الاهداف المستهدفة مقر قيادة التحكم لقيادة الأركان الحوثية ومجمعات لجهاز الأمن والمخابرات التابع للنظام الحوثي إلى جانب مديرية الإعلام العسكري ومعسكرات تم رصد داخلها وسائل قتالية وعناصر عسكرية يتبعون لنظام الحوثي.".

أضاف البيان:" جاءت الغارات في ضوء الهجمات التي يقودها النظام الحوثي ضد إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض -أرض نحو الأراضي الاسرائيلية".
