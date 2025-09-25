Advertisement

عربي-دولي

بتهمة التجسس.. إسرائيل تعتقل مواطنا أميركيا قادما من المغرب

Lebanon 24
25-09-2025 | 10:10
A-
A+
Doc-P-1421454-638944171179580761.png
Doc-P-1421454-638944171179580761.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الخميس، اعتقال المواطن يعقوب برل (49 عامًا)، الحامل للجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، فور وصوله إلى إسرائيل قادمًا من المغرب، للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.
Advertisement

وأوضحت الجهات الأمنية في بيان مشترك أنّ برل كان قد تواصل عام 2017 مع السفارة الإيرانية في الرباط طالبًا اللجوء، وتطورت لاحقًا علاقته مع جهات إيرانية عبر قنوات على تطبيق "تيليغرام". وأضاف البيان أنّ المشتبه به حاول تجنيد أشخاص لجمع معلومات استخباراتية لصالح إيران، لكنه فشل في ذلك قبل أن يقرر العودة بنفسه إلى إسرائيل في  تموز 2025 لتولي هذه المهام.

وبحسب التحقيقات، كلّف برل بجمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما قام بتصوير مواقع وشوارع مختلفة داخل إسرائيل مقابل أموال حُوّلت له عبر عملات رقمية.

وأكد البيان أنّ المشتبه به كان على علم كامل بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وأن نشاطه موجّه للإضرار بأمن الدولة، مشيرًا إلى أنّ النيابة العامة تعتزم تقديم لائحة اتهام رسمية بحقه أمام المحكمة المركزية في تل أبيب خلال الأيام المقبلة.
مواضيع ذات صلة
أميركا تعتقل رجلًا من كاليفورنيا بتهمة إرسال أموال إلى "داعش"
lebanon 24
25/09/2025 21:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أسوشيتد برس: أنباء عن احتجاز ضابط أوكراني بتهمة تجسسه على طائرات غربية لصالح روسيا
lebanon 24
25/09/2025 21:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: اعتقال أوكراني في إيطاليا بتهمة تخريب "نورد ستريم 2"
lebanon 24
25/09/2025 21:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه
lebanon 24
25/09/2025 21:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24

النيابة العامة

الأمن القومي

الأمن العام

الإسرائيلية

أمن الدولة

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2025-09-25
13:43 | 2025-09-25
12:52 | 2025-09-25
12:44 | 2025-09-25
12:29 | 2025-09-25
12:23 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24