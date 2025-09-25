بتهمة التجسس.. إسرائيل تعتقل مواطنا أميركيا قادما من المغرب

Advertisement

وأوضحت الجهات الأمنية في بيان مشترك أنّ برل كان قد تواصل عام 2017 مع السفارة الإيرانية في الرباط طالبًا اللجوء، وتطورت لاحقًا علاقته مع جهات إيرانية عبر قنوات على تطبيق "تيليغرام". وأضاف البيان أنّ المشتبه به حاول تجنيد أشخاص لجمع معلومات استخباراتية لصالح ، لكنه فشل في ذلك قبل أن يقرر العودة بنفسه إلى إسرائيل في 2025 لتولي هذه المهام.وبحسب التحقيقات، كلّف برل بجمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووزير إيتمار بن غفير، كما قام بتصوير مواقع وشوارع مختلفة داخل إسرائيل مقابل أموال حُوّلت له عبر عملات رقمية.وأكد البيان أنّ المشتبه به كان على علم كامل بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وأن نشاطه موجّه للإضرار بأمن الدولة، مشيرًا إلى أنّ تعتزم تقديم لائحة اتهام رسمية بحقه أمام المحكمة المركزية في خلال الأيام المقبلة.