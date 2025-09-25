27
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
11
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بتهمة التجسس.. إسرائيل تعتقل مواطنا أميركيا قادما من المغرب
Lebanon 24
25-09-2025
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة
الإسرائيلية
وجهاز
الأمن العام
(الشاباك)، اليوم الخميس، اعتقال المواطن يعقوب برل (49 عامًا)، الحامل للجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، فور وصوله إلى
إسرائيل
قادمًا من
المغرب
، للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات
الإيرانية
.
Advertisement
وأوضحت الجهات الأمنية في بيان مشترك أنّ برل كان قد تواصل عام 2017 مع السفارة الإيرانية في الرباط طالبًا اللجوء، وتطورت لاحقًا علاقته مع جهات إيرانية عبر قنوات على تطبيق "تيليغرام". وأضاف البيان أنّ المشتبه به حاول تجنيد أشخاص لجمع معلومات استخباراتية لصالح
إيران
، لكنه فشل في ذلك قبل أن يقرر العودة بنفسه إلى إسرائيل في
تموز
2025 لتولي هذه المهام.
وبحسب التحقيقات، كلّف برل بجمع معلومات عن شخصيات إسرائيلية بارزة، من بينهم رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي ووزير
الأمن القومي
إيتمار بن غفير، كما قام بتصوير مواقع وشوارع مختلفة داخل إسرائيل مقابل أموال حُوّلت له عبر عملات رقمية.
وأكد البيان أنّ المشتبه به كان على علم كامل بأنه يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وأن نشاطه موجّه للإضرار بأمن الدولة، مشيرًا إلى أنّ
النيابة العامة
تعتزم تقديم لائحة اتهام رسمية بحقه أمام المحكمة المركزية في
تل أبيب
خلال الأيام المقبلة.
مواضيع ذات صلة
أميركا تعتقل رجلًا من كاليفورنيا بتهمة إرسال أموال إلى "داعش"
Lebanon 24
أميركا تعتقل رجلًا من كاليفورنيا بتهمة إرسال أموال إلى "داعش"
25/09/2025 21:06:34
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوشيتد برس: أنباء عن احتجاز ضابط أوكراني بتهمة تجسسه على طائرات غربية لصالح روسيا
Lebanon 24
أسوشيتد برس: أنباء عن احتجاز ضابط أوكراني بتهمة تجسسه على طائرات غربية لصالح روسيا
25/09/2025 21:06:34
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا: اعتقال أوكراني في إيطاليا بتهمة تخريب "نورد ستريم 2"
Lebanon 24
ألمانيا: اعتقال أوكراني في إيطاليا بتهمة تخريب "نورد ستريم 2"
25/09/2025 21:06:34
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه
Lebanon 24
توقيف مواطن في الضاحية.. هذه التهم موجّهة إليه
25/09/2025 21:06:34
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
الأمن القومي
الأمن العام
الإسرائيلية
أمن الدولة
الإسرائيلي
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
14:00 | 2025-09-25
25/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل عاجل… وزير الدفاع الأميركي يوجّه استدعاءً لمئات الجنرالات والأدميرالات
Lebanon 24
بشكل عاجل… وزير الدفاع الأميركي يوجّه استدعاءً لمئات الجنرالات والأدميرالات
13:43 | 2025-09-25
25/09/2025 01:43:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
Lebanon 24
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
12:52 | 2025-09-25
25/09/2025 12:52:33
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار جدًا… هذا ما أعلنه ترامب بشأن سوريا وغزة!
Lebanon 24
خبر سار جدًا… هذا ما أعلنه ترامب بشأن سوريا وغزة!
12:44 | 2025-09-25
25/09/2025 12:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مفاجئ… شركة عالمية تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية!
Lebanon 24
خبر مفاجئ… شركة عالمية تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية!
12:29 | 2025-09-25
25/09/2025 12:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2025-09-25
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
13:43 | 2025-09-25
بشكل عاجل… وزير الدفاع الأميركي يوجّه استدعاءً لمئات الجنرالات والأدميرالات
12:52 | 2025-09-25
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
12:44 | 2025-09-25
خبر سار جدًا… هذا ما أعلنه ترامب بشأن سوريا وغزة!
12:29 | 2025-09-25
خبر مفاجئ… شركة عالمية تعطل خدمات لوحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية!
12:23 | 2025-09-25
في أوّل تعليق... هذا ما قاله ساركوزي بعد قرار سجنه لمدة خمس سنوات
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 21:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24