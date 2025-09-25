رسميًا... سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو أراضيها!

Advertisement

أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الخميس، فرض حظر سفر على ، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وذلك بعد نحو عام من اعترافها الرسمي بدولة .ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ليوبليانا ضد ، احتجاجًا على عدوانها المتواصل على .وقالت نيفا جراشيتش، وزيرة الدولة في ، عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار يؤكد سلوفينيا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن يواجه اتهامات من بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأضافت أن "الحكومة تبعث بهذا القرار رسالة واضحة إلى إسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي الإنساني".