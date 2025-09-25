27
عربي-دولي
رسميًا... سلوفينيا تحظر دخول نتنياهو أراضيها!
Lebanon 24
25-09-2025
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حكومة سلوفينيا، اليوم الخميس، فرض حظر سفر على
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، وذلك بعد نحو عام من اعترافها الرسمي بدولة
فلسطين
.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها ليوبليانا ضد
إسرائيل
، احتجاجًا على عدوانها المتواصل على
قطاع غزة
.
وقالت نيفا جراشيتش، وزيرة الدولة في
وزارة الخارجية
، عبر منصة "إكس"، إن هذا القرار يؤكد
التزام
سلوفينيا بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن
نتنياهو
يواجه اتهامات من
محكمة العدل الدولية
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأضافت أن "الحكومة تبعث بهذا القرار رسالة واضحة إلى إسرائيل بضرورة الامتثال لقرارات المحاكم الدولية والقانون الدولي الإنساني".
