عربي-دولي

بن فرحان: سنُقدّم تمويلاً لدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار

Lebanon 24
25-09-2025 | 15:13
قال وزير الخارجية السعوديّة فيصل بن فرحان، إنّ "159 دولة أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف بن فرحان: "سنُقدّم تمويلاً لدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار".
 
