26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بن فرحان: سنُقدّم تمويلاً لدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 90 مليون دولار
Lebanon 24
25-09-2025
|
15:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
السعوديّة
فيصل بن فرحان
، إنّ "159 دولة أعلنت الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
".
Advertisement
وأضاف
بن فرحان
: "سنُقدّم تمويلاً لدعم
السلطة الفلسطينية
بقيمة 90 مليون دولار".
مواضيع ذات صلة
بن فرحان: السعودية تحمل رسالة السلم والعدل وتؤكد أولوية القضية الفلسطينية
Lebanon 24
بن فرحان: السعودية تحمل رسالة السلم والعدل وتؤكد أولوية القضية الفلسطينية
26/09/2025 00:14:13
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار
Lebanon 24
البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لأوكرانيا بقيمة 825 مليون دولار
26/09/2025 00:14:13
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقاً لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار
Lebanon 24
السعودية وقطر توقعان اتفاقاً لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار
26/09/2025 00:14:13
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: السلطة السياسية تقدّم كل الدعم للقوى الأمنية وهذا له فضل في العمليات الاستباقية
Lebanon 24
الحجار: السلطة السياسية تقدّم كل الدعم للقوى الأمنية وهذا له فضل في العمليات الاستباقية
26/09/2025 00:14:13
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطة الفلسطينية
الدولة الفلسطينية
فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
الفلسطينية
الدولة ال
بن فرحان
فيصل بن
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: التوصّل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريباً جدّاً
Lebanon 24
ترامب: التوصّل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريباً جدّاً
16:50 | 2025-09-25
25/09/2025 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيليّ شارك في "هجوم الدوحة"... ماذا قال؟
Lebanon 24
ضابط إسرائيليّ شارك في "هجوم الدوحة"... ماذا قال؟
16:39 | 2025-09-25
25/09/2025 04:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الملايين دخلوا إلى الملاجىء... ماذا شهدت إسرائيل مساء اليوم؟
Lebanon 24
الملايين دخلوا إلى الملاجىء... ماذا شهدت إسرائيل مساء اليوم؟
16:02 | 2025-09-25
25/09/2025 04:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي"
Lebanon 24
ترامب: لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي"
15:52 | 2025-09-25
25/09/2025 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"فجوات كبيرة"... ما الذي كشفه إنفجار الطائرة المسيّرة في إيلات؟
Lebanon 24
"فجوات كبيرة"... ما الذي كشفه إنفجار الطائرة المسيّرة في إيلات؟
15:50 | 2025-09-25
25/09/2025 03:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-09-25
ترامب: التوصّل إلى صفقة بشأن الرهائن بات قريباً جدّاً
16:39 | 2025-09-25
ضابط إسرائيليّ شارك في "هجوم الدوحة"... ماذا قال؟
16:02 | 2025-09-25
الملايين دخلوا إلى الملاجىء... ماذا شهدت إسرائيل مساء اليوم؟
15:52 | 2025-09-25
ترامب: لن أُطلق على أحد أبدا اسم "النمر الورقي"
15:50 | 2025-09-25
"فجوات كبيرة"... ما الذي كشفه إنفجار الطائرة المسيّرة في إيلات؟
15:39 | 2025-09-25
بالفيديو... هكذا أحرج ترامب أردوغان في البيت الأبيض!
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 00:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24