Advertisement

عربي-دولي

من نقل الجنود إلى قيادة ذاتية وأجهزة استشعار.. ابتكار أميركي غير مسبوق

Lebanon 24
25-09-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1421658-638944657860390052.png
Doc-P-1421658-638944657860390052.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الجيش الأميركي عن ابتكار لافت يتمثل في "مركبة فرقة المشاة" منخفضة التكلفة، التي صُممت في الأصل لنقل القوات في ساحة المعركة، لكنها تحولت إلى منصة مثالية لتجارب القيادة الذاتية وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي، بحسب موقع "ناشونال إنترست" الأميركي.
Advertisement

المركبة الجديدة التي جرى استخدامها فعليًا في ميادين التدريب، باتت بمثابة مختبر حيّ للشركات الناشئة التي تعمل على تزويدها بأنظمة ملاحة ذاتية، وحمولات استشعار معيارية، ومحركات كهربائية هجينة، وأنظمة مهام مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتيح انخفاض التكلفة وكثرة الاستخدام للجنود اختبار هذه التقنيات في ظروف واقعية، ما يسرّع عملية التثبيت والتحسين استنادًا إلى ملاحظاتهم.

ويشير التقرير إلى أن هذا النموذج يُشبه ما يجري في حرب أوكرانيا حاليًا، حيث الابتكار الميداني السريع والاستجابة الفورية لظروف المعركة. ويرى الخبراء أن هذا الأسلوب يمكن أن يكون نموذجًا لتحديث البنتاغون، بحيث تنتقل وزارة الدفاع من البرامج الضخمة التي تستهلك سنوات ومليارات إلى تطوير تدريجي ومستمر في الميدان.

التقرير لفت إلى أن المنصات العسكرية القديمة مثل قاذفة "بي-52" أو دبابة "أبرامز" أو مدمرات "أرلي بيرك" ما زالت أساسية بفضل قابليتها للتحديث، ويمكن التعامل معها كمختبرات ابتكار وليس فقط كأدوات تشغيلية. هذا النهج يحافظ على القدرات، يرضي الكونغرس، ويُنتج بيانات تشغيلية لاتخاذ قرارات أسرع بشأن القوة المستقبلية.

لكن نجاح هذه الخطة يتطلب تغيير ثقافة البنتاغون، والانتقال من تجنّب المخاطر إلى التجارب المُدارة، وتمكين المقاتلين من تقديم تغذية راجعة مباشرة من واقع الاستخدام، بما يمهّد لتطوير أذكى وأسرع لقدرات الجيش الأميركي.
مواضيع ذات صلة
في أفريقيا.. "تاكسي جوي" ذاتي القيادة!
lebanon 24
26/09/2025 08:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يبتكرون مفتاحًا نانويًا ضوئيًا يمهد لأجهزة أكثر برودة وفعالية
lebanon 24
26/09/2025 08:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة عمليات الجيش البولندي: سننشر 40 ألف جندي على الحدود مع بيلاروسيا بسبب المناورات الروسية البيلاروسية
lebanon 24
26/09/2025 08:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد جدال استمر 4 سنوات.. ترامب يعلن نقل قيادة الفضاء الأميركية من كولورادو إلى ألاباما
lebanon 24
26/09/2025 08:07:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

وزارة الدفاع

البنتاغون

المستقبل

الكونغرس

أوكرانيا

بنتاغون

الكون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:06 | 2025-09-26
01:00 | 2025-09-26
00:51 | 2025-09-26
00:30 | 2025-09-26
00:14 | 2025-09-26
00:10 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24