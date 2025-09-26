مقتل 5 من مقاتلي "قسد" في هجوم لداعش

29
أعلنت قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد"، اليوم الخميس، مقتل خمسة من مقاتليها وإصابة آخر أثناء تصديهم لهجوم نفّذه تنظيم داعش على نقطة تمركز تابعة لها في بلدة البحرة الوسطى شرقي
دير الزور
.
وقالت "قسد" في بيان إن مقاتليها تمكّنوا من إحباط المخطط الإرهابي وفرض السيطرة الميدانية بعد مواجهات عنيفة مع عناصر التنظيم. وأشارت إلى أن قواتها تواصل عمليات التمشيط وملاحقة العناصر المتورطة لضمان أمن الأهالي واستئصال بؤر الخطر.
ويأتي الهجوم في وقت لا يزال فيه تنظيم داعش ينشط في مناطق صحراوية نائية في سوريا رغم دحره ميدانياً منذ عام 2019.
