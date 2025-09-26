كي يسمع سكان غزة خطابه في الأمم المتحدة.. هذا ما طلبه نتنياهو

Advertisement

طلب مكتب ، بنيامين ، من الجيش تركيب مكبرات صوت وتشغيل خطاب نتنياهو في لسكان غزة.وبحسب القناة 12 ، يثير هذا الطلب انتقادات من المؤسسة الدفاعية، لأنه يتطلب من المقاتلين مغادرة المناطق المحمية وبالتالي تعريض أنفسهم لخطر عملياتي حقيقي.ورفض الجيش ومكتب رئيس الوزراء الرد على طلب بهذا الشأن.ويأتي خطاب نتنياهو في وقت يشهد فيه مقر الأمم المتحدة توتراً متزايداً على خلفية الحرب في غزة، وتنامي الجهود الدبلوماسية للاعتراف بالدولة .وأفادت تقارير إعلامية بأن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة عممت رسالة رسمية على الوفود في ، تحث فيها على الانسحاب المنسق من قاعة الجمعية العامة، خلال خطاب نتنياهو المقرر عصر الجمعة.وبحسب ما كشفه موقع "والا" ، فإن الرسالة طلبت من الوفود إحضار "أكبر عدد ممكن من الموظفين" إلى القاعة ومعرض الزوار منذ ساعات الصباح، ثم الانسحاب الجماعي بمجرد إعلان رئيس الجمعية العامة صعود نتنياهو إلى المنصة.وتهدف الخطوة، وفق الرسالة، إلى "إرسال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته بأن لا أحد مستعد للتواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والاحتلال غير القانوني"، مع ضمان تصوير المشهد أمام الجمهور العالمي.