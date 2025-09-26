29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
متى ستُسلّم "حماس" سلاحها؟... مسؤول يكشف
Lebanon 24
26-09-2025
|
05:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى القيادي في
حماس
غازي حمد
أن "هجمات 7 تشرين الأول خلقت "لحظة ذهبية" للقضية
الفلسطينية
".
Advertisement
وأضاف حمد في حديث لـ"
سكاي نيوز
عربي": "أعلم أن الثمن باهظ للغاية بعد هجوم 7 تشرين الأول ولكن ما الخيار البديل؟"
وتابع قائلاً: " المفاوضات "تجمّدت" بعد الغارة
الإسرائيلية
على الوفد المفاوض في
الدوحة
".
وقال: " إذا أُقيمت دولة فلسطينية فسيتم تسليم سلاح حماس إلى الجيش الفلسطيني، لكن لا يُمكن استبعاد حماس من
القضايا
الفلسطينية ولن نستسلم أبدًا".
مواضيع ذات صلة
الجيش تسلّم اسلحة من "مخيم عين الحلوة" واجتماع مع "حماس" خلال أيام
Lebanon 24
الجيش تسلّم اسلحة من "مخيم عين الحلوة" واجتماع مع "حماس" خلال أيام
26/09/2025 14:22:37
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله": لن نُسلّم سلاحنا
Lebanon 24
مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في "حزب الله": لن نُسلّم سلاحنا
26/09/2025 14:22:37
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم السلاح الفلسطين: التركيز سيكون على "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
Lebanon 24
تسليم السلاح الفلسطين: التركيز سيكون على "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
26/09/2025 14:22:37
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لن يسّلم سلاحه قبل حصوله على "الضمانات"
Lebanon 24
"حزب الله" لن يسّلم سلاحه قبل حصوله على "الضمانات"
26/09/2025 14:22:37
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة فلسطين
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
سكاي نيو
غازي حمد
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
Lebanon 24
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
07:02 | 2025-09-26
26/09/2025 07:02:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
Lebanon 24
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
06:41 | 2025-09-26
26/09/2025 06:41:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها
Lebanon 24
مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها
06:24 | 2025-09-26
26/09/2025 06:24:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيال قيادات حوثية.. آخر المعلومات عن هجوم إسرائيل على صنعاء!
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيال قيادات حوثية.. آخر المعلومات عن هجوم إسرائيل على صنعاء!
06:14 | 2025-09-26
26/09/2025 06:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟
Lebanon 24
نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟
06:00 | 2025-09-26
26/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
11:14 | 2025-09-25
25/09/2025 11:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:02 | 2025-09-26
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
06:41 | 2025-09-26
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
06:24 | 2025-09-26
مسيرة "قتالية" متطورة.. صينية التصنيع وتقرير يكشف مواصفاتها
06:14 | 2025-09-26
كلامٌ عن اغتيال قيادات حوثية.. آخر المعلومات عن هجوم إسرائيل على صنعاء!
06:00 | 2025-09-26
نتنياهو بين جنون العظمة والمجازر: إلى أين يقود المنطقة؟
05:39 | 2025-09-26
مُحادثة مُحتدمة... شاهدوا بالفيديو ما جرى بين ترامب وزوجته ميلانيا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 14:22:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24