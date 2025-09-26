Advertisement

متى ستُسلّم "حماس" سلاحها؟... مسؤول يكشف

26-09-2025 | 05:49
رأى القيادي في حماس غازي حمد أن "هجمات 7 تشرين الأول خلقت "لحظة ذهبية" للقضية الفلسطينية".
وأضاف حمد في حديث لـ"سكاي نيوز عربي": "أعلم أن الثمن باهظ للغاية بعد هجوم 7 تشرين الأول ولكن ما الخيار البديل؟"
 
وتابع قائلاً: " المفاوضات "تجمّدت" بعد الغارة الإسرائيلية على الوفد المفاوض في الدوحة".
 
وقال: " إذا أُقيمت دولة فلسطينية فسيتم تسليم سلاح حماس إلى الجيش الفلسطيني، لكن لا يُمكن استبعاد حماس من القضايا الفلسطينية ولن نستسلم أبدًا".
 
 
 
 
 
 
دولة فلسطين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

سكاي نيو

غازي حمد

