تقريرٌ جديد.. صحيفة تكشف ما يشهده الجيش الإسرائيليّ "داخلياً"

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً تحدّث فيه عن أزمة خطيرة في الجيش .

واعتبر التقرير أنَّ "العدوان العسكري على غزة يفتقر إلى قيادة مهنية، إذ تدار الحملة بيد هواة وفق تعبيره، ما أدى إلى نتائج شديدة السلبية على صعيد الدولة والجيش".

واستعرض كاتب المقال آفي أشكينازي تاريخ نشوء حركة الإسلامية " " خلال الانتفاضة الأولى عام 1988 كنواة محلية في جباليا، وتحولها لاحقاً إلى قوة ضخمة.





كذلك، لفت الكاتب إلى تداعيات الحرب على الوحدات القتالية والاحتياط، موضحاً أنَّ "عشرات الآلاف من مقاتلي الجيش الإسرائيلي يخوضون قتالاً لا ينتهي في غزة"، لكنهم يعانون آثاراً جسيمة، حيث قتل 911، إلى جانب آلاف الجرحى، وجنود منهكون، وعائلات تنهار، ما جعل مهنة العاملين في الصحة النفسية من أكثر المهن انشغالاً في البلاد.





وأكد أنّ "القدرة اللوجستية والتشغيلية لجيش تتآكل"، فيما أشار في الوقت نفسه إلى "مخاوف من نقص مروحيات الهجوم أباتشي في الأشهر المقبلة ما لم تدخل بمعجزة لتدعم الإمدادات".





وحذّر أشكنازي من أنّ "السلوك السياسي المتطرف لوزراء اليمين أدّى إلى تقويض ، بما في ذلك والشرطة والشاباك والجيش الإسرائيلي، بهدف تهيئة بيئة لممارسات متطرفة فوضوية مستقبلًا دون رادع، ما زاد من عزلة الدولية".





وتابع: "الفجوة بين الإنجازات العسكرية الممكن تحقيقها في ساحة القتال والمسارات السياسية المتاحة تتسع، فلا يبدو أن النجاحات الميدانية قادرة على تحويل مسار سياسي حين تكون حكومة الاحتلال معزولة دبلوماسيا ولا ترد عليها في العالم".