29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
29
o
بعلبك
14
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم
Lebanon 24
26-09-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "
الامارات
24"، أنّ البعثة
الفلسطينية
لدى
الأمم المتحدة
وزّعت رسالة رسمية إلى البعثات الدبلوماسية في
نيويورك
، دعت فيها إلى تنظيم إعتصام احتجاجي أثناء كلمة
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.
Advertisement
وقالت "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، إنّه طُلب من الوفود إحضار أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى قاعة الجمعية العامة ومنطقة الجمهور، ثم مغادرة القاعة معاً فور إعلان رئيس الجمعية العامة بدء كلمة نتنياهو.
وأوضحت الرسالة أن الهدف من هذا الإجراء هو "إيصال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها أن لا أحد مستعدّ للمشاركة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإبقاء على
الاحتلال
غير الشرعي"، وضمان بث هذه الاحتجاجات عبر
وسائل الإعلام
العالمية.
ووصفت الرسالة هذا الإجراء بأنه "وقوف في صف الحق والعدل" ولابد من دعمه.
وقالت الصحيفة: "يبدو أن توجيهات تعبئة القاعة ومنطقة الجمهور قبل بدء الكلمة تهدف إلى تعظيم التأثير الإعلامي لمغادرة الوفود الجماعية، وإذا نفذت هذه الخطوة من قبل العديد من البعثات، فستكون بمثابة احتجاج منظم وغير عنيف يعبر عن رفض
دبلوماسي
دون تعطيل سير الجلسة".
وإذا نفذت هذه الخطوة على نطاق واسع، فستحول كلمة نتنياهو إلى اختبار دبلوماسي بارز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: لن أكشف ما سنقوم به بالضبط ضد السلطة الفلسطينية
Lebanon 24
نتنياهو: لن أكشف ما سنقوم به بالضبط ضد السلطة الفلسطينية
26/09/2025 16:14:11
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق غزة... هذا ما تقوم به طائرات بريطانيّة
Lebanon 24
فوق غزة... هذا ما تقوم به طائرات بريطانيّة
26/09/2025 16:14:11
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس التركي: لا يمكننا أبدا أن نشاهد بصمت المجازر التي يقوم به المتوحش نتنياهو
Lebanon 24
الرئيس التركي: لا يمكننا أبدا أن نشاهد بصمت المجازر التي يقوم به المتوحش نتنياهو
26/09/2025 16:14:11
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. هذا ما شهدته سفارة فلسطين في بيروت
Lebanon 24
اليوم.. هذا ما شهدته سفارة فلسطين في بيروت
26/09/2025 16:14:11
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الأمم المتحدة
وسائل الإعلام
الفلسطينية
الإسرائيلي
الامارات
دبلوماسي
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصر توجه رسالة إلى إسرائيل
Lebanon 24
مصر توجه رسالة إلى إسرائيل
08:54 | 2025-09-26
26/09/2025 08:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!
08:33 | 2025-09-26
26/09/2025 08:33:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قيمته 25 مليار دولار... هذه تفاصيل المشروع النوويّ بين إيران وروسيا
Lebanon 24
قيمته 25 مليار دولار... هذه تفاصيل المشروع النوويّ بين إيران وروسيا
08:06 | 2025-09-26
26/09/2025 08:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بيسكوف: تهديدات زيلينسكي تؤكد أنه يركز على الحرب لا السلام
Lebanon 24
بيسكوف: تهديدات زيلينسكي تؤكد أنه يركز على الحرب لا السلام
07:38 | 2025-09-26
26/09/2025 07:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
Lebanon 24
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
07:27 | 2025-09-26
26/09/2025 07:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:54 | 2025-09-26
مصر توجه رسالة إلى إسرائيل
08:33 | 2025-09-26
جريمة تهزّ بلداً عربيّاً... قتل والدته لهذا السبب!
08:06 | 2025-09-26
قيمته 25 مليار دولار... هذه تفاصيل المشروع النوويّ بين إيران وروسيا
07:38 | 2025-09-26
بيسكوف: تهديدات زيلينسكي تؤكد أنه يركز على الحرب لا السلام
07:27 | 2025-09-26
نائب أوروبيّ زار سوريا... كان عريساً و"تزوّج للمرّة الثانيّة"!
06:41 | 2025-09-26
دولة أوروبية تحذر من أعمال تخريبية روسية محتملة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 16:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24