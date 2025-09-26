Advertisement

خطّة... هذا ما ستقوم به فلسطين خلال كلمة نتنياهو اليوم

Lebanon 24
26-09-2025 | 07:02
ذكر موقع "الامارات 24"، أنّ البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة وزّعت رسالة رسمية إلى البعثات الدبلوماسية في نيويورك، دعت فيها إلى تنظيم إعتصام احتجاجي أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة.
وقالت "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة، إنّه طُلب من الوفود إحضار أكبر عدد ممكن من الموظفين إلى قاعة الجمعية العامة ومنطقة الجمهور، ثم مغادرة القاعة معاً فور إعلان رئيس الجمعية العامة بدء كلمة نتنياهو.

وأوضحت الرسالة أن الهدف من هذا الإجراء هو "إيصال رسالة واضحة إلى نتنياهو وحكومته مفادها أن لا أحد مستعدّ للمشاركة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإبقاء على الاحتلال غير الشرعي"، وضمان بث هذه الاحتجاجات عبر وسائل الإعلام العالمية.

ووصفت الرسالة هذا الإجراء بأنه "وقوف في صف الحق والعدل" ولابد من دعمه.

وقالت الصحيفة: "يبدو أن توجيهات تعبئة القاعة ومنطقة الجمهور قبل بدء الكلمة تهدف إلى تعظيم التأثير الإعلامي لمغادرة الوفود الجماعية، وإذا نفذت هذه الخطوة من قبل العديد من البعثات، فستكون بمثابة احتجاج منظم وغير عنيف يعبر عن رفض دبلوماسي دون تعطيل سير الجلسة".

وإذا نفذت هذه الخطوة على نطاق واسع، فستحول كلمة نتنياهو إلى اختبار دبلوماسي بارز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. (الامارات 24)
 
 
 
