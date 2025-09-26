Advertisement

عربي-دولي

قيمته 25 مليار دولار... هذه تفاصيل المشروع النوويّ بين إيران وروسيا

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:06
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي كشف تفاصيل عن المشروع الذي تمّ التوصل إليه مع شركة "روساتوم" الروسية لبناء محطة نووية ثانية في إيران أقوى من "بوشهر".
ويتضمّن المشروع:
 
- بناء محطة أكبر من محطة "بوشهر" في جنوب إيران، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 5000 ميغاواط مكونة من أربع وحدات.
- وحدات الطاقة النووية ستكون من الجيل الثالث المتطور.
 
- تبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وسيتم بناء الوحدات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، الواقعة جنوب شرق إيران.
- المشروع سينفذ على أرض تبلغ مساحتها 500 هكتار.
- الانتهاء من دراسات اختيار الموقع، وإنجاز دراسات هندسية وبيئية.
- يتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في المشروع بحلول العام 2031.
- اتفاقية المشروع موقعة  بين شركة "إيران هرمز" وشركة "بروجكت روساتوم" الروسية.
 
 
