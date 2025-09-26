قيمته 25 مليار دولار... هذه تفاصيل المشروع النوويّ بين إيران وروسيا



ويتضمّن المشروع: ذكر موقع " "، أنّ المتحدث باسم كشف تفاصيل عن المشروع الذي تمّ التوصل إليه مع شركة "روساتوم" الروسية لبناء ثانية في أقوى من "بوشهر".ويتضمّن المشروع:

- بناء محطة أكبر من محطة "بوشهر" في جنوب إيران، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 5000 ميغاواط مكونة من أربع وحدات.

- وحدات الطاقة النووية ستكون من الجيل الثالث المتطور.

- تبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وسيتم بناء الوحدات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، الواقعة إيران.

- المشروع سينفذ على أرض تبلغ مساحتها 500 هكتار.

- الانتهاء من دراسات اختيار الموقع، وإنجاز دراسات هندسية وبيئية.

- يتوقع تشغيل أول وحدة طاقة في المشروع بحلول العام 2031.

- اتفاقية المشروع موقعة بين شركة "إيران هرمز" وشركة "بروجكت روساتوم" الروسية.