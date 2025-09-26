28
عربي-دولي
مصر توجه رسالة إلى إسرائيل
Lebanon 24
26-09-2025
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي قيادات اللجنة اليهودية الأميركية من التداعيات الإنسانية الوخيمة للعمليات العسكرية
الإسرائيلية
في غزة.
وجدد عبد العاطي خلال اللقاء على هامش أعمال
الجمعية العامة
للأمم المتحدة في
نيويورك
تثمين مصر للجهود الأميركية لوقف الحرب في غزة، معرباً عن التطلع إلى تكثيف الجهود المشتركة لوقف إراقة الدماء ومنع محاولات تهجير
الفلسطينيين
.
وشدد على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى
قطاع غزة
. وأكد أن تحقيق السلام لن يتأتى إلا عبر إقامة الدولة
الفلسطينية
المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها
القدس
الشرقية.
كما حذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، والتي أكد أنها "تشكل عنصراً أساسياً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة". (روسيا اليوم)
