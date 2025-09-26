مصر توجه رسالة إلى إسرائيل

حذر المصري بدر عبد العاطي قيادات اللجنة اليهودية الأميركية من التداعيات الإنسانية الوخيمة للعمليات العسكرية في غزة.

وجدد عبد العاطي خلال اللقاء على هامش أعمال للأمم المتحدة في تثمين مصر للجهود الأميركية لوقف الحرب في غزة، معرباً عن التطلع إلى تكثيف الجهود المشتركة لوقف إراقة الدماء ومنع محاولات تهجير .



وشدد على ضرورة تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى . وأكد أن تحقيق السلام لن يتأتى إلا عبر إقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها الشرقية.



كما حذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الداعية للتهجير، والتي أكد أنها "تشكل عنصراً أساسياً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة". (روسيا اليوم)