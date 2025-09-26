Advertisement

تعثّر المفاوضات بين سوريا وإسرائيل... ماذا حصل في اللحظات الأخيرة؟

26-09-2025
كشفت أربعة مصادر أنّ جهود التوصّل إلى اتّفاق أمنيّ بين سوريا وإسرائيل تعثرت في اللحظات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أنّ السبب يعود إلى مطلب إسرائيليّ بفتح ممرّ إلى محافظة السويداء. (العربية)
 
 
 
