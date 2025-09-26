26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خلال كلمته في الأمم المتّحدة... ماذا وضع نتنياهو على صدره؟
Lebanon 24
26-09-2025
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتح
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
كلمته في
الجمعية العامة
للأمم المتحدة، حيث صعد إلى المنصة وعلى صدره دبوس تذكاري خاص بالرهائن، ورمز استجابة QR.
Advertisement
وأوضح
مكتب نتنياهو
أن الرابط يُحيل إلى موقع إلكتروني أعد لتوثيق أحداث هجمات 7 تشرين الاول 2023.
مواضيع ذات صلة
كلمة لترامب اليوم أمام الأمم المتحدة.. ماذا سيقول؟
Lebanon 24
كلمة لترامب اليوم أمام الأمم المتحدة.. ماذا سيقول؟
26/09/2025 19:47:56
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو طلب من الجيش وضع مكبرات صوت في غزة تبث خطابه بالأمم المتحدة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو طلب من الجيش وضع مكبرات صوت في غزة تبث خطابه بالأمم المتحدة
26/09/2025 19:47:56
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
26/09/2025 19:47:56
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
Lebanon 24
فرانس برس: الشرع يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل ويلقي كلمة
26/09/2025 19:47:56
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
الجمعية العامة
مكتب نتنياهو
الإسرائيلي
إسرائيل
بنيامين
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حدث استثنائي".. هذا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خطاب الشرع في نيويورك
Lebanon 24
"حدث استثنائي".. هذا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خطاب الشرع في نيويورك
12:00 | 2025-09-26
26/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خاطب قاعة فارغة.. انسحابات جماعية مع بدء كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
خاطب قاعة فارغة.. انسحابات جماعية مع بدء كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة (فيديو)
11:48 | 2025-09-26
26/09/2025 11:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلّل مسيّرة
Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلّل مسيّرة
11:14 | 2025-09-26
26/09/2025 11:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الإتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل.. هل بات وشيكاً؟
Lebanon 24
العينُ على الإتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل.. هل بات وشيكاً؟
11:00 | 2025-09-26
26/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستطيع أوكرانيا حقا الفوز في الحرب ضد روسيا؟
Lebanon 24
هل تستطيع أوكرانيا حقا الفوز في الحرب ضد روسيا؟
10:30 | 2025-09-26
26/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
Lebanon 24
سقطت من شرفة منزلها... وفاة فنانة شهيرة جدّاً وهذا ما كشفه إبنها (صورة)
05:20 | 2025-09-26
26/09/2025 05:20:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-26
26/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم... ماذا قال تقريرٌ إسرائيليّ؟
14:00 | 2025-09-25
25/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2025-09-26
"حدث استثنائي".. هذا ما قاله تقريرٌ أميركي عن خطاب الشرع في نيويورك
11:48 | 2025-09-26
خاطب قاعة فارغة.. انسحابات جماعية مع بدء كلمة نتنياهو بالأمم المتحدة (فيديو)
11:14 | 2025-09-26
صفارات الإنذار تدوي في إيلات بعد تسلّل مسيّرة
11:00 | 2025-09-26
العينُ على الإتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل.. هل بات وشيكاً؟
10:30 | 2025-09-26
هل تستطيع أوكرانيا حقا الفوز في الحرب ضد روسيا؟
10:26 | 2025-09-26
في أوهايو... طفلٌ أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 19:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24