عربي-دولي

خلال كلمته في الأمم المتّحدة... ماذا وضع نتنياهو على صدره؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 10:46
افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صعد إلى المنصة وعلى صدره دبوس تذكاري خاص بالرهائن، ورمز استجابة QR.
وأوضح مكتب نتنياهو أن الرابط يُحيل إلى موقع إلكتروني أعد لتوثيق أحداث هجمات 7 تشرين الاول 2023.
 
 
