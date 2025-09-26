Advertisement

عربي-دولي

ماذا رصدت إسرائيل في اليمن؟ صحيفة من تل أبيب تكشف

Lebanon 24
26-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1421914-638945100363528857.jpg
Doc-P-1421914-638945100363528857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت تطوراً ملحوظاً في القدرات العسكرية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، خاصة في مجالي الدفاع والتصنيع الذاتي، وتتابع عن كثب خطة "طوفان الأقصى/نسخة اليمن".
Advertisement

 
وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين أحرزوا تقدماً في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، مستفيدين مما سمته الخبرات الإيرانية ودعم مهندسين محليين، إلى جانب استخدام الأنفاق لتصنيع هذه الأسلحة وتخزينها.


وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي لاحظ تطوراً في نموذج الدفاع الذاتي للحوثيين، من خلال إنشاء مصانع تحت الأرض في مناطق نائية، ضمن مشاريع توصف بأنها "سرية".


وبالمقابل، أنشأت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدتين جديدتين للتعامل مع ما وصفته بـ"تحدي الحوثيين"، والذي يشمل أيضا تدريبات على تنفيذ "غزو إسرائيل من الشرق"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن "يديعوت أحرونوت".


ووفق الصحيفة، فإن التهديد الحوثي لا يقتصر على الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بل يتعداه إلى ما وصفته بـ"خطة طوفان الأقصى/نسخة صنعاء"، وإمكانية هجوم واسع النطاق قد ينطلق من الأردن أو سوريا أو كليهما، على غرار الهجوم من غزة في 7 تشرين الأول 2023.


ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: "لا نريد أن نصل إلى مرحلة يمتلك فيها الحوثيون آلاف الصواريخ الدقيقة، لأن ذلك سيشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل". (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
هل اقترب التطبيع بين سوريا وإسرائيل؟ تقريرٌ من تل ابيب يكشف
lebanon 24
27/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تل أبيب تؤكد التصدي لهجوم صاروخي مصدره اليمن
lebanon 24
27/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
دبوس عباس يثير مخاوف تل أبيب من "طوفان لتدمير إسرائيل"
lebanon 24
27/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير من تل أبيب: مكانة إسرائيل تتدهور في أميركا!
lebanon 24
27/09/2025 01:43:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الجزيرة

تل أبيب

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2025-09-26
16:30 | 2025-09-26
16:30 | 2025-09-26
15:32 | 2025-09-26
15:12 | 2025-09-26
14:35 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24