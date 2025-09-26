ماذا رصدت إسرائيل في اليمن؟ صحيفة من تل أبيب تكشف

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ، اليوم الجمعة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت تطوراً ملحوظاً في القدرات العسكرية لجماعة الله (الحوثيين)، خاصة في مجالي الدفاع والتصنيع الذاتي، وتتابع عن كثب خطة "طوفان الأقصى/نسخة اليمن".

وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين أحرزوا تقدماً في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، مستفيدين مما سمته الخبرات ودعم مهندسين محليين، إلى جانب استخدام الأنفاق لتصنيع هذه الأسلحة وتخزينها.





وذكر التقرير أن الجيش لاحظ تطوراً في نموذج الدفاع الذاتي للحوثيين، من خلال إنشاء مصانع تحت الأرض في مناطق نائية، ضمن مشاريع توصف بأنها "سرية".





وبالمقابل، أنشأت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدتين جديدتين للتعامل مع ما وصفته بـ"تحدي الحوثيين"، والذي يشمل أيضا تدريبات على تنفيذ "غزو من الشرق"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن "يديعوت أحرونوت".





ووفق الصحيفة، فإن التهديد الحوثي لا يقتصر على الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بل يتعداه إلى ما وصفته بـ"خطة طوفان الأقصى/نسخة صنعاء"، وإمكانية هجوم واسع النطاق قد ينطلق من الأردن أو أو كليهما، على غرار الهجوم من غزة في 7 تشرين الأول 2023.