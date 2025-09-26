26
ماذا رصدت إسرائيل في اليمن؟ صحيفة من تل أبيب تكشف
Lebanon 24
26-09-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
الإسرائيلية
، اليوم الجمعة، إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رصدت تطوراً ملحوظاً في القدرات العسكرية لجماعة
أنصار
الله (الحوثيين)، خاصة في مجالي الدفاع والتصنيع الذاتي، وتتابع عن كثب خطة "طوفان الأقصى/نسخة اليمن".
وأوضحت الصحيفة أن الحوثيين أحرزوا تقدماً في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، مستفيدين مما سمته الخبرات
الإيرانية
ودعم مهندسين محليين، إلى جانب استخدام الأنفاق لتصنيع هذه الأسلحة وتخزينها.
وذكر التقرير أن الجيش
الإسرائيلي
لاحظ تطوراً في نموذج الدفاع الذاتي للحوثيين، من خلال إنشاء مصانع تحت الأرض في مناطق نائية، ضمن مشاريع توصف بأنها "سرية".
وبالمقابل، أنشأت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وحدتين جديدتين للتعامل مع ما وصفته بـ"تحدي الحوثيين"، والذي يشمل أيضا تدريبات على تنفيذ "غزو
إسرائيل
من الشرق"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن "يديعوت أحرونوت".
ووفق الصحيفة، فإن التهديد الحوثي لا يقتصر على الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بل يتعداه إلى ما وصفته بـ"خطة طوفان الأقصى/نسخة صنعاء"، وإمكانية هجوم واسع النطاق قد ينطلق من الأردن أو
سوريا
أو كليهما، على غرار الهجوم من غزة في 7 تشرين الأول 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها: "لا نريد أن نصل إلى مرحلة يمتلك فيها الحوثيون آلاف الصواريخ الدقيقة، لأن ذلك سيشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل". (الجزيرة نت)
